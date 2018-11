Serunya Audi Marissa Hadiri Fans Meeting Lee Jong Suk Sebelum si Aktor Dideportasi dari Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris cantik Audi Marissa turut menghadiri acara temu penggemar atau fans meeting Lee Jong Sok di Jakarta sebelum si aktor dideportasi dari Indonesia.

Audi Marissa membagikan keseruannya menonton fans meeting Lee Jong Suk tersebut lewat akun Instagramnya pada Senin, (05/11/2018).

Dari beberapa story Instagram Audi Marissa, nampak pemain sinetron itu merekam dan mengambil gambar Lee Jong Suk yang ada di atas panggung.

Pada sesi tanya jawab, sesekali Audi Marissa berbicara bahkan berteriak pada Jong Suk dengan menyebut 'oppa' atau kakak laki-laki.

Pada satu foto story-nya, Audi Marissa juga menuliskan:

"Oppa jangan kapok ya ke Indonesia, please ke sini lagi :( Maaf Kalau kita ada salah."

Dikabarkan Banjarmasinpost.co.id sebelumnya, aktor Korea Selatan, Lee Jong Suk pada Sabtu (03/11/2018) menemui para penggemarnya di Indonesia.

Lee Jong Suk menghadiri acara meet and greet bertemakan 2018 Lee Jong Suk Fanmeeting Tour "Crank Up" in Jakarta di The Hall Kasablanka.

Kedatangan aktor pemeran drama Pinocchioini disambut antusias oleh seorang penggemar beratnya yang juga pesinetron muda Indonesia, Audi Marissa.