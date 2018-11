Ada SPBU Mini di Kabupaten Banjar, Minimal Pembelian Rp 5 000, Ini Penampakannya

BANJARMASINPOST.CO.ID -- Ekonomi kreatif masyarakat Kabupaten Banjar dalam menjual bahan bakar minyak (BBM) tumbuh subur, yakni dalam membuat semacam SPBU mini. Keberadaan SPBU mini cukup membantu masyarakat membeli bahan bakar kendaraan roda duanya, karena bisa membeli dengan nominal Rp 5.000,

Pemilik SPBU Mini di Martapura, Yudi mengatakan, dirinya sudah setahun terakhir berjualan BBM dengan mengaplikasikannya seperti SPBU. Disebutnya pula Pertamini, dilengkapi mesin digital dan ada tiga slang pengisi terdiri dari premium, pertalite dan pertamax.

"Awalnya berjualan bensin dengan cara botolan, bisa per dua liter, tetapi karena begitu laku harus mengisi botolnya lagi sehingga cukup melelahkan. Akhirnya bertanya-tanya dengan teman di daerah hulu sungai yang sudah banyak terdapat SPBU mini tersebut, hingga mencoba membuatnya di depan ruko jualan saya," katanya, Rabu (7/11).

Dengan membangun SPBU mini, dirasanya lebih praktis. BBM dimasukan dalam drum, kemudian dilengkapi mesin pompa untuk mengisi tangki kendaraan, bahkan di SPBU mini tersebut dilengkapi layar digital layaknya SPBU yang ada, untuk mengetahui jumlah pembelian konsumen.

Baca: Jadwal Live Streaming RCTI Liga Champion Malam ini : Juventus vs Man United & CSKA Moskva vs AS Roma

Setiap hari buka mulai pukul 07.00 wita sampai pukul 01.00 wita, penjualan setiap hari untuk pertalite bisa sekitar 100 liter dan demikian pula untuk pertamax, sedangkan untuk premium yang merupakan masih menjadi komodisi subsidi diungkapkannya tidak menentu.

Harga Pertalite di SPBU mini miliknya dijual per liter Rp 9.000 dan Pertamax dijual Rp 12.000 per liter, serta premium Rp 8.000 per liter tetapi jika ada konsumen yang membeli senilai Rp 5 ribu, tetap dilayani.

Dia menambahkan, usaha SPBU mini miliknya sudah terdaftar dalam Aliansi Pengusaha Pom Mini Indonesia (APPMI) yang berkantor di Kandangan Hulu Sungai Selatan. Ditegaskannya, SPBU mini miliknya beda dengan SPBU-SPBU mini lainnya yang ada di kawasan Tanjungrema Martapura, karena SPBU di daerah tersebut masih menggunakan alat kerek atau belum bermesin digital.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Banjar, Ferryansyah mengatakan, terkadang menjadi pertanyaannya adalah bermunculannya SPBU mini di Martapura dan sekitarnya apakah merupakan anak cabang dari SPBU yang ada ataukah secara mandiri. Dikarenakan proses perizinan tidak ditangani oleh dinasnya.

Baca: Lolos Semifinal! Hasil Akhir Timnas Indonesia vs Kamboja Piala AFF Futsal 2018 - Skor 13-0

"Dengan demikin peran pemerintah termasuk kami kecil, tidak ada pengawasan mesinnya apakah sudah tera seperti layaknya SPBU. Padahal idealnya ada ditera oleh petugas kami, karena kaitannya dengan perlindungan konsumen," katanya.

Dirinya berharap keberadaan SPBU mini bisa memenuhi kewajibannya yang berlaku didaerah, mulai dari lokasi dan keamanan dengan warga sekitar. Diakuinya pula keberadaan SPBU mini sedikit banyak membantu masyarakat, utamanya pengendara kendaraan yang kehabisan bahan bakarnya saat di jalan, sedangkan jarak SPBU masih jauh.

Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Kemetrologian Disperindag Kabupaten Banjar, Nur Aina mengatakan, alat ukur di SPBU mini ini belum standar, artinya belum wajib dilakukan tera ulang. Dengan demikian, pihaknya juga tidak memiliki kewajiban untuk mentera ulang SPBU mini yang ada di Kabupaten Banjar.

"Memang SPBU mini ini banyak di daerah-daerah pelosok, karena sifatnya membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan bakar minyak, yang jauh dari SPBU Pertamina," imbuhnya.

Dirinya menghimbau sebaiknya pemilik SPBU mini menggunakan alat-alat yang berstandar, sehingga ada ketegasan dalam mengetahui kapasitas bobot pengisian. Jika belum berstandar, maka tidak bisa diketahui bobot kapasitas pengisiannya dan pihaknya tidak ada kewajiban melakukan tera terhadap SPBU mini tersebut. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)