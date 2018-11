Demi Target Juara Liga 1 2018, Ini yang Akan Dilakukan PSM Makassar di Liga 1 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah laga terakhir menjamu Persipura Jayapura, kini masih ada lima pertandingan sisa yang harus dijalani oleh PSM Makassar DI lIGA 1 2018.

Setelah sukses mengalahkan Persipura Jayapura 4-2 pada pekan ke-29, PSM Makassar saat ini tengah dalam motivasi tinggi, demi meraih gelar juara kompetisi Liga 1 2018.

Demi tetap berada di puncak klasemen, CEO PSM, Munafri Ariffuddin, menegaskan supaya para pemain menganggap lima laga sisa sebagai partai final demi juara Liga 1 2018.

"Saya bilang dari awal, game demi game ini ibaratnya partai final sehingga kami dari manajemen terus memberikan motivasi," ujarnya dilansir BolaSport.com dari Tribun Timur.

Namun dalam lima laga sisa tersebut, PSM akan bersua tim-tim kuat.

Munafri menegaskan kalau timnya harus mampu memperoleh poin akhir 68, dari 53 poin yang saat ini dikoleksi.

Oleh sebab itu, tim berjulukan Juku Eja butuh 15 poin lagi dan itu berarti seluruh pertandingan sisa harus disapu bersih dengan kemenangan.

"Tetaplah kita stay disana, kita harus kejarlah (68 poin) jangan diturunkan karena masih ada beberapa game. Insya Allah bisa dicapai," jelasnya.

Berikut jadwal lima laga sisa PSM Makassar:

Persebaya vs PSM (10/11/2018)

PSM vs Persija (16/11/2018)

PSM vs Bali United (25/11/2018)

Bhayangkara FC vs PSM (03/11/2018)

PSM vs PSMS (09/12/2018)