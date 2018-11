Jadwal Liga Champion Malam Ini - Siaran Langsung Juventus vs Manchester United di RCTI

Manchester United vs Juventus di Liga Champions Live RCTI Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champion matchday 4 malam ini, Rabu (7/11/2018) atau Kamis dini hari WIB menyajikan laga-laga menarik.

Dari 8 laga yang tanding, RCTI bakal melakukan siaran langsung pada CSKA Moscow vs AS Roma dan Juventus vs Manchester United. Laga ini juga dapat diakses melalui live streaming RCTI dan Metube.id.

Pada matchday 4 Liga Champions, AS Roma akan bertandang ke kandang CSKA Moskva di Stadion Luzhniki, Moskwa, Rusia.

Pertandingan tersebut akan ditayangkan di RCTI pada pukul 00.55 WIB, Kamis dini hari.

Tiga poin dari CSKA Moskwa akan membantu AS Roma mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen yang terancam oleh juara bertahan, Real Madrid.

Hingga matchday ketiga, AS Roma dan Real Madrid sama-sama mengumpulkan angka 6.

Sementara itu, di Grup H, Juventus akan menjamu wakil Inggris, Manchester United.

Manchester United butuh kemenangan untuk membalas kekalahan 0-1 di Old Trafford pada matchday ketiga pada 24 Oktober 2018 silam.

Jika sanggup menang dari I Bianconeri, Man United akan mendekatkan selisih poin.

Setan Merah saat ini ada di posisi kedua dengan 4 poin dan Juventus di puncak Grup H dengan 9 poin.