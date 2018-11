Jadwal Persib Bandung di 5 Pertandingan Terakhir Liga 1 2018 : Persib vs PSMS Live di Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Persib Bandung di klasemen Liga 1 2018 pekan 29 berada di posisi ketiga. Persib Bandung berhasil memenangkan laga pekan 29 Liga 1 kontra tuan rumah Bhayangkara FC dengan skor 1-2 pada Sabtu (3/11/2018) di Stadion PTIK, Jakarta.

Persib Bandung berhasil memutus tren negatif lima laga tanpa kemenangan. Kemenangan Persib tidak lepas dari kembalinya penyerang andalan mereka Ezechiel N Douassel usai menerima hukuman dari Komdis Disiplin PSSI.

Persib Bandung lebih diuntungkan dibandingkan dua pesaing juara terdekat lainnya, PSM dan Persija Jakarta. Pasalnya, PSM dan Persija akan bertemu di Makassar pada Jumat (7/11/2018).

Persib Bandung akan melakoni 3 laga kandang dan dua laga tandang. PSMS akan menjadi lawan pertama mereka di lima laga terakhir pada Sabtu (9/11/2018).

Laga Persib vs PSMS akan disiarkan langsung Indosiar. Live streaming Indosiar Persib vs PSMS dapat diakses melalui vidio.com.

Jelang laga Persib vs PSMS, Pelatih Persib Mario Gomez meminta skuatnya waspada dengan kekuatan PSMS Medan. Meski terpaut cukup jauh dari segi posisi di klasemen, Gomez enggan meremehkan tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut pada pertemuan kedua tim pada pekan ke-30 Go-Jek Liga 1 di Stadion I Wayan Dipta.

Jadwal laga-laga terakhir :

Gomez memprediksi PSMS bakal bertarung habis-habisan untuk terus menjauh dari zona degradasi. Apalagi mereka kini tengah dalam motivasi tinggi usai mampu mengalahkan Borneo FC pada pekan sebelumnya.

"Semua lawan sama. Mereka tim kuat yang bisa membuat PERSIB sulit untuk mengalahkannya. Jadi, saya meminta agar semua pemain menjaga fokus, jangan sampai lawan mencetak gol terlebih dahulu," kata Gomez yang dikutip Banjarmasinpost.co.id dari situs resmi Persib, Rabu (7/11/2018)

Pelatih berusia 61 tahun ini pun meminta Supardi Nasir Bujang dan kawan-kawan melupakan kesuksesan Maung Bandung saat menekuk PSMS 3-0 di kandangnya pada putaran pertama bulan Juni lalu.

"Itu sudah berlalu. Sekarang tentu semuanya sudah berbeda. Yang pasti, kami akan mengeluarkan semua kemampuan untuk meraih tiga poin nanti," ujar pelatih asal Argentina ini.

Berikut 5 laga terakhir Persib di Liga 1 2018 :

Persib vs PSMS, Jumat (9/11/2018)

PSIS vs Persib, Minggu (18/11/2018)

Persib vs Perseru, Jumat (23/11/2018)

Persela vs Persib, Sabtu (1/12/2018)

Persib vs Barito Putera, Minggu (9/12/2018)

keterangan : jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)