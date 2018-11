Live Streaming Juventus vs Manchester United via Live Streaming RCTI Liga Champion Malam ini

Cristiano Ronaldo, Jadwal Liga Champions Juventus vs Man United Live Streaming RCTI Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming RCTI Juventus vs Manchester United di Liga Champion malam ini pada Kamis (8/11/2018) pukul 03.00 Wib.

Live Streaming RCTI Juventus vs Manchester United di Liga Champion dapat disaksikan melalui link live streaming berikut :

LINK Live Streaming RCTI Juventus vs Manchester United



LINK Live Streaming RCTI Juventus vs Manchester United

Jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini live di RCTI akan mempertemukan Juventus vs Manchester United dan CSKA Moscow vs AS Roma.

Pertandingan Juventus vs Manchester United disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV. RCTI menyediakan dua situs yang bisa digunakan untuk live streaming pertandingan Liga Champions antara Juventus vs Manchester United.

Live streaming Juventus vs Manchester United dapat diakses melalui situs metube dan RCTI TV. Juventus menjadi tim yang diunggulkan pada laga melawan Manchester United ini.

Baca: Link Live Streaming & Jadwal Semifinal Piala AFF Futsal 2018 Timnas Indonesia vs Thailand

Baca: Live Streaming Liga Champions CSKA Moscow vs AS Roma Live Streaming RCTI Malam Ini

Baca: Pesawat Lion Air Kecelakaan Lagi, Kali Ini Tabrak Tiang di Bandara Fatmawati Bengkulu

Hasil imbang saja sudah mampu memastikan Juventus melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Sementara kemenangan akan membuat Juventus sah menjadi juara Grup H.

Jika kalah, Manchester United tinggal bertarung memperebutkan posisi kedua melawan Valencia dan Young Boys.

Pasukan Jose Mourinho menghadapi situasi sulit karena kini mereka harus mengalahkan Juventus di kandang tim raksasa Liga Italia tersebut.

Baca: Hasil Akhir Barito Putera U-19 Vs Sriwijaya FC Liga 1 U-19, Skor 3-1, Barito Menang Dramatis

Baca: Rupiah Terus Menguat 214 Poin Jadi Rp 15.000 Per Dollar AS, Ternyata Ini Penyokongnya

Jadwal Lengkap Matchday 4 :

Live Streaming RCTI Juventus vs Manchester United di Liga Champions dapat disaksikan melalui link live streaming berikut :

LINK Live Streaming RCTI Juventus vs Manchester United



LINK Live Streaming RCTI Juventus vs Manchester United

catatan : link live streaming RCTI hanya informasi untuk pembaca.

Banjarmasinpost.co.id tidak bertanggung jawab terhadap copyrights dan kualitas siaran live streaming RCTI Juventus vs Manchester United

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)