Live Streaming Liga Champions CSKA Moscow vs AS Roma Live Streaming RCTI Malam Ini

CSKA Moscow vs AS Roma Jelang Live Streaming RCTI Liga Champion

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming RCTI CSKA Moscow vs AS Roma di Liga Champion malam ini pada Kamis (8/11/2018) pukul 00.30 Wib.

Live Streaming RCTI CSKA Moscow vs AS Roma di Liga Champions dapat disaksikan melalui link live streaming berikut :

LINK Live Streaming RCTI CSKA Moscow vs AS Roma



Jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini live di RCTI akan mempertemukan CSKA Moscow vs AS Roma dan Juventus vs Manchester United.

Pertandingan CSKA Moscow vs AS Roma disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV. RCTI menyediakan dua situs yang bisa digunakan untuk live streaming pertandingan Liga Champions antara CSKA Moscow vs AS Roma.

Live streaming CSKA Moscow vs AS Roma dapat diakses melalui situs metube dan RCTI TV.

Jadwal RCTI :

CSKA Moscow (CSKA Moskva) dan AS Roma tergabung di grup G Liga Champions musim ini bersama Real Madrid serta Viktoria Plzen.

Persaingan di grup G Liga Champions masih begitu ketat hingga belum menunjukkan tim terkuat untuk segera lolos ke babak selanjutnya. Real Madrid dan AS Roma sama-sama masih mengoleksi enam poin.

Dilansir dari bolasport.com, jika AS Roma mampu menang atas CSKA Moskva, langkah mereka untuk melaju ke babak selanjutnya kian mulus.