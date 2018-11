Prediksi Susunan Pemain CSKA Moscow vs AS Roma Jelang Live Streaming RCTI Liga Champion Malam ini

CSKA Moscow vs AS Roma Jelang Live Streaming RCTI Liga Champion

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live streaming CSKA Moscow vs AS Roma yang akan mengisi jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini di RCTI pada Kamis (8/11/2018).

CSKA Moscow vs AS Roma disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV mulai pukul 00.30 Wib. Live Streaming CSKA Moscow vs AS Roma di Liga Champion juga dapat ditonton di situs penyedia live streaming, di antaranya metube.id.

AS Roma akan bertandang ke Luzhniki Stadium untuk menghadapi CSKA Moscow pada matchday 4 Grup G Liga Champions 2018/19, Kamis (8/11/2018).

Roma punya catatan positif di tanah Rusia. Roma belum pernah kalah di Rusia dengan meraih tiga kemenangan dan satu kali seri.

Baca: Oknum Petugas Tranfusi Darah Bersikap Tak Bersahabat, Sodonda Pun Curhat Ini ke Direktur RSUD

Roma memenangi tiga lawatan pertamanya ke negara ini, sebelum imbang 1-1 melawan CSKA di fase grup Liga Champions 2014/15.

Pada matchday sebelumnya, Roma membungkam CSKA di Olimpico tiga gol tanpa balas. Edin Dzeko mencetak dua dari tiga gol Roma dan melesat ke puncak daftar top scorer sementara, sejajar dengan Lionel Messi yang juga telah mengemas lima gol bersama Barcelona.

Roma kini memiliki enam poin bersama Real Madrid.

Baca: Daftar Nomor Punggung Skuat Garuda Jelang Timnas Singapura vs Indonesia, Piala AFF 2018 Live RCTI

Dilansir dari tribunsumsel.com, Real Madrid saat ini memimpin klasemen sementara Grup G karena unggul poin head to head dengan AS Roma. Sementara itu, CSKA punya empat poin di posisi tiga.

Viktoria Plzen berada di tempat terbawah dengan satu angka.

Matchday 4 ini belum bisa menentukan kelolosan tim-tim dari Grup G.