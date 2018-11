Sesaat Lagi! Siaran Langsung (Live) RCTI : Live Streaming Red Star vs Liverpool di Liga Champion

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi, Jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini antara Cvrena Zvezda Red Star vs Liverpool pada Rabu (7/11/2018) pukul 00.30 Wib dan Inter vs Barcelona. Pertandingan Inter vs Barcelona akan dimulai pada pukul 03.00 Wib.

Red Star vs Liverpool akan disiarkan langsung pukul 00.30 Wib dan Inter Milan vs Barcelona akan disiarkan langsung pukul 03.00 Wib.

Inter Milan vs Barcelona disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV.

Live Streaming Red Star vs Liverpool dan Inter vs Barcelona juga dapat ditonton secara Live Streaming di situs penyedia live streaming, di antaranya metube.id.

Inter Milan akan bermain di kandang sendiri, Stadion Guiseppe Meazza, Luciano Spalletti sudah menyiapkan ramuan khusus.

Dilansir dari media Italia melalui Bolasport.com, Gazzatta dello Sport, setidaknya ada empat perubahan yang akan dilakukan Spalletti.

Yang pertama adalah kembalinya Radja Nainggolan ke lini tengah untuk menggantikan Borja Valero.

Nainggolan tak bisa bermain pada pertemuan sebelumnya karena mengalami cedera engkel.

Yang kedua, Miranda di pos bek tengah akan digantikan oleh Stefan de Vrij.

Kemudian Spalletti juga akan memainkan Sime Vrsaljko di bek kanan menggantikan Danilo D'Ambrosio.