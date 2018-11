Driver Ojek Online Dapat Tiket Konser Gratis Guns N Roses, Ceritanya Viral

kolase instagram @abenk_1915 via tribunbogor.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Driver ojek online dapat kejutan mendapatkan tiket gratis Guns N Roses/

Kehadiran kelompok musik hard rock dari Amerika Serikat, Guns N Roses (GNR) ke Indonesia disambut antusias para penggemarnya.

Kehadiran band musik legenda tersebut disambut antusias warga, terbukti dari banyaknya yang mencari tiket konser Guns N Roses.

Band berdiri pada tahun 1984 dan resmi pada Maret tahun 1985 ini akan menggelar konser Guns N’ Roses - “Not In This Lifetime” Tour in Jakarta 2018, akan dihelat di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, nanti malam.

Baca: Nikita Mirzani Dilarikan ke Rumah Sakit Saat Ibadah Umrah di Mekkah, Begini Kondisi Terakhirnya

Baca: Hotman Paris Hutapea Punya Lagu Tentang Lamborghini, Vila Mewah di Bali dan Cewek Seksi

Baca: Nagita Slavina Berikan 4 Barang Mewah Pada Beauty Vlogger Rahmawati Kekeyi Usai Kolaborasi Bareng

Baca: Usai Bertemu Nagita Slavima, Rahmawati Kekeyi Bertemu Tasya Farasya: Nanti Foundation Luntur

Bahkan, Presiden Jokowi juga kabarnya akan menghadiri konser tersebut jika agenda kepresidenan tidak terlalu padat.

Fans Guns N Roses pun terdiri dari berbagai kalangan, bahkan seorang driver gojek sampai menyisihkan uang tabungan untuk menonton konsernya.

Namun, ia mengaku kesulitan mencari tiketnya karena kebanyakan dijual dengan harga di atas Rp 1 juta.

Sementara tabungan yang ia kumpulkan, hanya sebanyak Rp 1 juta rupiah.

ojek online dapat tiket gratis Guns N Roses ()

Beruntung, ia malah mendapat tiket konser Guns N Roses gratis dari teman penumpangnya.

Cerita itu dibagikan oleh pemilik akun Twitter @Adititoo, Kamis (8/11/2018).