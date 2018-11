Jadwal & Klasemen Liga 2 2018 Babak 8 Besar - Madura FC vs PSS, Persita vs Persiraja Live TV One

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal babak 8 besar Liga 2 2018 kembali bwergulir mulai Jumat (9/11/2018). Sejumlah laga menarik akan tersaji.

Ada beberapa laga yang disiarkan langsung dan live streaming TV One, di antaranya Persita Tangerang vs Persiraja Banda Aceh dan Madura FC vs PSS Sleman.

Namun, pekan ini, Kalteng Putra vs PS Mojokerto Putra yang akan membukanya. Dijadwalkan, laga ini disiarkan secara live streaming UseeTV.

Pertemuan Kalteng Putra kontra PSMP Mojokerto, di Stadion Tuah Pahoe, Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat (09/11/2018) petang WIB.

Kubu tuan rumah mengusung misi membalas kekalahan 1-2 kala bertandang ke kandang PSMP Mojokerto, pekan lalu.

Hingga matchday ketiga Kalteng Putra menempati posisi runner up dengan 4 poin.

Sedangkan tamunya PSMP Mojokerto memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin.

Laga krusial ini dijadwalkan tayang secara live streaming mulai pukul 15.30 WIB.

Jadwal Pertandingan Babak 8 besar Liga 2:

09.11. 15:30

Kalteng Putra vs PSMP Mojokerto