Jawaban Presiden Jokowi Saat Guns N Roses Konser di Indonesia, Promotor Sediakan Kursi Khusus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Grup musik rock Guns N' Roses akan melangsungkan konser di Indonesia. Rencananya, Presiden Joko Widodo akan menonton langsung konser tersebut.

Sayangnya, Presiden Jokowi tidak dapat memastikan apakah nanti malam turut menyaksikan secara langsung ‎grup band asal negeri Paman Sam tersebut.

"Nanti dadakan, dadakan itu bisa iya dan tidak," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Menurut Jokowi, agenda sebagai Presiden yang dijalankan setiap harinya begitu padat, bahkan terkadang dari pagi hingga tengah malam.

"Apa pernah berhenti sih kita ini (agenda selalu padat), kalau kosong dikit saya mau lihat lah," ujar Jokowi.

Baca: SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Fuzhou China Open 2018 Anthony Ginting Vs Jonatan Christie

Baca: Pengumuman Hasil Tes SKD Kemenkumham Ditunda, Simak Persiapan Tes SKB CPNS 2018

Baca: Jawaban Menohok Direktur BIN Soal Tudingan Ada Peran Intelijen Saat Habib Rizieq Diamankan

Baca: Ini Kronologi & Rekaman Percakapan Pilot Lion Air JT 610 yang Jatuh, Kotak Hitam Ditemukan

Diketahui mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang dikenal penyuka musik aliran rock, dimana lagu Guns N' Roses yang paling diingat dan disukai yaitu Sweet Child O'Mine‎.

Konser Guns N’ Roses - “Not In This Lifetime” Tour in Jakarta 2018, akan dihelat di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, nanti malam.

Guns N Roses (net)

Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi dalam rangkaian tur di Asia. Sebelum Indonesia, Guns N’ Roses lebih dulu konser di Meksiko.

Konser ini merupakan rangkaian tour dunia mereka yang dimulai 1 April 2016 lalu, dan diakhiri 8 Desember 2018 mendatang.

Disediakan Tempat Khusus

Baca: Inilah Pria Terseksi 2018 Versi Majalah People, Cek Resepnya Jaga Badan Tetap Bugar

Baca: Hasil Fuzhou China Open 2018 - Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir ke Pastikan ke Perempat Final

Baca: Dugaan Fadli Zon Soal Diamankannya Habib Rizieq Shihab Karena Bendera Oleh Arab Saudi

Sebelumnya, pihak promotor mengatakan telah menyediakan tempat duduk khusus untuk Presiden Joko Widodo, jika hadir menonton konser Guns N’ Roses 'Not In This Lifetime' Tour in Jakarta 2018, Kamis (8/11/2018).

“Belum tahu (Presiden hadir atau tidak). Sudah disiapkan (tempat khusus) kalau dia datang,” kata Adib Hidayat, juru bicara promotor Third Eye Management, ditemui di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

Adib juga meminta awak media untuk lebih lanjut menanyakan kepada Bey Triadi Machmudin, selaku Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden. Hingga kini, belum ada konfirmasi dari pihak Jokowi untuk kehadiran konser GNR besok.

“Kita udah kabarin beliau kabarnya mau dateng, cuma belum confirm jadi datang atau tidak, lihat aja besok,” ujarnya

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sudah Disediakan Tempat Duduk, Presiden Bakal Nonton Konser Guns N’ Roses‎? Ini Jawaban Jokowi