BKN Temukan Peserta CPNS 2018 yang Bawa Jimat Saat Tes SKD di Dua Daerah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 diwarnai berbagai hal itu. Satu di antaranya penemuan jimat

Kali ini, benda yang diduga jimat kembali ditemukan panitia pada salah satu peserta di titik lokasi Hotel Labersa, Pekanbaru.

Jimat tersebut ditulis pada kertas putih bergaris menggunakan tinta hitam. Hal ini diinformasikan oleh Badan Kepegawaian Negara ( BKN) selaku bagian dari panitia seleksi nasional CPNS 2018 melalui akun resmi Twitter-nya, @BKNgoid.

Selain ditemukan di Pekanbaru, pada 4 November 2018 lalu, salah satu peserta di titik lokasi Jember, Jawa Timur.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan saat dikonfirmasi Kompas.com membenarkan kabar tersebut.

Menurut dia, peserta yang membawa jimat di Madiun tersebut mempunyai alasan khusus, seperti dapat mengerjakan soal dengan lancar.

Untuk Perlancar Kerjakan Soal Panitia yang ada di lokasi masing-masing pun menyita jimat yang dibawa oleh para peserta ini, karena memang peserta yang akan memasuki ruang tes harus menaati tata tertib yang ada.

Ridwan memberikan imbauan kepada para peserta untuk tetap percaya pada kemampuan masing-masing. "Believe in yourself, be yourself, focus, no distraction," kata Ridwan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/11/2018).

