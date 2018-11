Live Streaming Liga Europa Arsenal vs Sporting CP - Link Live Streaming RCTI di Sini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming RCTI Arsenal vs Sporting CP di Liga Europa malam ini pada Jumat (9/11/2018) pukul 03.00 Wib.

Link Live Streaming RCTI Arsenal vs Sporting CP di Liga Europa dapat disaksikan melalui metube.id dan situs RCTI.

Siaran langsung RCTI Liga Europa malam ini menyajikan Arsenal vs Sporting CP dan BATE vs Chelsea.

Pertandingan Arsenal vs Sporting CP dan BATE vs Chelsea disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV. RCTI menyediakan dua situs yang bisa digunakan untuk live streaming pertandingan Liga Europa antara Arsenal vs Sporting CP dan BATE vs Chelsea.

Baca: Link Live Streaming RCTI & Jadwal Timnas Singapura vs Indonesia di Piala AFF 2018

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2018 Pekan 30 - Persib vs PSMS, Persebaya vs PSM

Live streaming Arsenal vs Sporting CP dapat diakses melalui situs metube dan RCTI TV.

Arsenal akan menjalani partai lanjutan penyisihan Grup E Liga Europa menghadapi Sporting CP di kandang sendiri, Stadion Emirates.

Pertandingan antara Arsenal versus Sporting CP akan dihelat pada Kamis (8/11/2018) waktu setempat atau dini hari mulai pukul 03.00 WIB.

Shkodran Mustafi menyadari adanya perbedaan ke arah positif yang diraih Arsenal semenjak Unai Emery menjabat sebagai manajer tim pada musim ini.

Shkodran Mustafi, yang merupakan bek Arsenal, percaya bahwa Unai Emery telah memberikan perubahan yang kentara untuk tim sejauh ini.

Dilansir dari bolasport.com, Arsenal saat ini tak terkalahkan dalam 14 laga terakhir di semua ajang, dengan rincian 12 kemenangan dan dua kali seri.