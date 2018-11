Live Streaming RCTI Liga Europa Malam Ini - BATE vs Chelsea dan Arsenal vs Sporting Lisbon

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan Live Streaming RCTI Liga Europa BATE vs Chelsea dan Arsenal vs Sporting Lisbon (Sporting CP) pada Jumat (9/11/2018).

Jadwal siaran langsung Liga Europa malam ini live di RCTI akan menghelat BATE vs Chelsea dan Arsenal vs Sporting Lisbon.

BATE vs Chelsea akan disiarkan langsung pukul 00.55 Wib dan Arsenal vs Sporting CP akan disiarkan langsung pukul 03.00 Wib.

BATE vs Chelsea dan Arsenal vs Sporting CP disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV. Live Streaming BATE vs Chelsea dan Arsenal vs Sporting CP juga dapat ditonton secara Live Streaming di situs penyedia live streaming, di antaranya metube.id.

Baca: Link Live Streaming Indosiar & Jadwal Persib vs PSMS di Pekan 30 Liga 1 2018

Baca: Link Live Streaming RCTI & Jadwal Timnas Singapura vs Indonesia di Piala AFF 2018

Baca: Live Fox Sports! Link Live Streaming Timnas Kamboja vs Malaysia di Piala AFF 2018 Malam Ini

Baca: Hasil Fuzhou China Open 2018 - Praveen/Melati ke Perempat Final, Kalahkan Wakil Malaysia

Pertandingan antara Arsenal versus Sporting CP akan dihelat pada Kamis (8/11/2018) waktu setempat atau dini hari mulai pukul 03.00 WIB.

Shkodran Mustafi menyadari adanya perbedaan ke arah positif yang diraih Arsenal semenjak Unai Emery menjabat sebagai manajer tim pada musim ini.

Shkodran Mustafi, yang merupakan bek Arsenal, percaya bahwa Unai Emery telah memberikan perubahan yang kentara untuk tim sejauh ini.

Dilansir dari bolasport.com, Arsenal saat ini tak terkalahkan dalam 14 laga terakhir di semua ajang, dengan rincian 12 kemenangan dan dua kali seri.

Sedangkan Pelatih Chelsea, Maurizio Sarri, memberikan penjelasan terkait keputusan tak membawa Alvaro Morata jelang partai Liga Europa kontra BATE Borisov. Maurizio Sarri tak membawa striker Alvaro Morata ke dalam daftar 19 pemain Chelsea yang diberangkatkan menghadapi pertandingan Liga Europa di Borisov Arena nanti.

Keputusan ini cukup aneh lantaran Alvaro Morata baru saja menemukan ketajamannya bersama The Blues. Ia mencetak dua gol yang membawa Chelsea menggulung Crystal Palace dengan skor 3-1, pada pekan terbaru Liga Inggris, Minggu (4/11/2018).