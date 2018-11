Rekap Hasil Fuzhou China Open 2018, Kamis (8/11) - Ini 5 Wakil Indonesia ke Perempatfinal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rekap hasil Fuzhou China Open 2018, hampir separo wakil Indonesia yang tersisa di babak Perempatfinal.

Pada babak 16 besar, Indonesia mengirimkan 10 wakil saat gelaran Fuzhou China Open 2018 memasuki babak 16 besar pada Kamis (8/11/2018).

Jonatan Christie menjadi delegasi pertama Indonesia yang tersisih setelah dikalahkan oleh Anthony Sinisuka Ginting dalam laga Derbi Merah Putih.

Bermain di Haixia Olympic Sports Center, Fuzhou, China, Jojo harus mengakui keunggulan rekan sepelatnasnya itu lewat duel rubber game 22-20, 20-22, 21-11.

Indonesia kembali kehilangan wakilnya pada nomor tunggal putra setelah Tommy Sugiarto juga harus tersingkir setelah dikalahkan oleh Kidambi Srikanth (India).

Tren negatif itu turut menjalar ke Rinov Rivaldy/Debby Susanto (ganda campuran) dan Wakyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso (ganda putra) yang kalah dari lawan mereka masing-masing.

Meski demikian, Indonesia masih memiliki sisa enam amunisi yang akan beraksi saat Fuzhou China Open 2018 memasuki fase perempat final esok hari.

Nomor ganda putra dan ganda campuran Indonesia masing-masing masih memiliki dua wakil dalam turnamen kategori BWF World Tour Super 750 itu.

Sedangkan nomor tunggal putra dan ganda putri tinggal menyisakan satu wakil lewat Anthony Sinisuka Ginting dan Greysia Polii/Apriyani Rahayu.

Berikut hasil lengkap pertandingan wakil Indonesia pada Fuzhou China Open 2018:

- Anthony Sinisuka Ginting vs Jonatan Christie: 22-20, 20-22, 21-11

- Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Hwi Tae-kim/Kim Hye-jeong (Korea Selatan): 21-4, 21-15

- Tommy Sugiarto vs Kidambi Srikanth (India): 21-10, 9-21, 9-21

- Rinov Rivaldy/Debby Susanto vs Wang Yilyu/Huang Dongping (China): 10-21, 16-21

- Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (Malaysia): 21-17, 21-15

- Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Kim Hye-jeong/Kong Hee-yong (Korea Selatan): 21-16, 21-19

- Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Min Hyuk-kang/Kim Won-ho: 21-18, 21-11

- Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India): 21-16, 14-21, 15-21

- Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (Jepang): 13-21, 21-17, 21-9

Babak perempat final Fuzhou China Open 2018 akan berlangsung pada Jumat (9/11/2018) mulai pukul 13.00 WIB.