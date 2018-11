Besaran Honor Guru Pendamping ABK Lebih Kecil dari Guru Honor Reguler di Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ternyata besaran nilai honor pedamping anak berkebutuhan khusus (ABK) itu hanya Rp500 ribu per bulan. Sementara honor guru kelas di SMP Negeri itu Rp750 ribu per bulan.

Diperkirakan perbedaaan besaran honor itu karena pendamping ABK itu sifatnya hanya mendampingi, bukan mengajar.

“Iya, besaran honor pendamping ABK dengan honor guru kelas berberbeda. Tentu lebih besar, honor guru kelas. Kalau pendampaing ABK itu sifatnya mendampingi saja,” kata Kepala Sekolah SMPN 23 Pekapuran Raya, Banjarmasin, Rusdian, Jumat (9/11/18).

Menurut Rusdian, saat ini pihaknya mempekerjakan sebanyak 5 guru honor, yakni 1 guru agama baca tulis Alquran, 1 guru bimbingan konseling, 1 guru teknologi informasi, dan 2 guru pendamping siswa berkebutuhan khusus.

“Dari lima guru honor tersebut baru 3 (tiga) guru honor yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Honor yang belum mendapatkan NUPTK tentu berbeda dengan guru honor sudah ber--NUPTK. Guru ber-NUPTK itu namanya secara adminitrasi terdaftar di kementrian pendidikan,” katanya.

Ditambahkannya, insentif guru honor SMPN 23 sekitar Rp750 ribu per bulan yang dibayarkan per bulan. Nah, untuk guru honor pedamping anak berkebutuhan khusus itu digaji Rp500 ribu per bulan..

“Guru honor yang mempunyai NUPTK itu secara adminitrasi kontraknya lebih kuat karena resmi dengan pemerintah,” katanya.

(Banjarmasinpost.co.id/Edi Nugroho)