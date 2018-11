Klasemen Liga 1 2018 Pekan 30 Usai Hasil Persib vs PSMS 0-1, Persib Terancam Disalip Persija

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen Liga 1 2018 pekan 30 mengalami perubahan seusai hasil Persib Bandung vs PSMS Medan 0-1, Mitra Kukar vs Persela Lamongan 1-1 dan Madura United vs Bhayangkara FC 1-2 pada Jumat (9/11/2018) dihelat.

Tiga tim kandang gagak meraih hasil positif pada pekan ke-30 Liga 1 2018. Persib gagal memangkas jarak dengan pimpinan klasemen sementara Liga 1 2018, PSM Makassar.

Maung Bandung dipaksa menyerah dengan skor 0-1 oleh PSMS di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Jumat (9/11/2018).

Baca: VIDEO - 3 Link Live Streaming RCTI Timnas Singapura vs Indonesia di Piala AFF 2018 Jam 19.00 WIB

Baca: Hasil Akhir Persib vs PSMS di Pekan 30 Liga 1 2018 - Skor 0-1, PSMS Keluar Zona Degradasi

Baca: Kumpulan Ucapan dan Kata-kata Bijak Sambut Hari Pahlawan, 10 November 2018

Dengan kekalahan ini, Persib tetap berada di posisi kedua klasemen dengan koleksi 49 poin.

Dilansir dari bolasport.com, Persib terancam digeser oleh Persija Jakarta yang hanya berselisih satu poin di peringkat ketiga.

Macan Kemayoran baru akan bertanding melawan PS Tira pada Sabtu (10/11/2018).

Adapun PSMS sukses merangkak naik dari zona degradasi dengan menggeser Sriwijaya FC di posisi 15 klasemen Liga 1 2018.

Hasil lain laga hari ini, Persela Lamongan sukses menahan imbang tuan rumah Mitra Kukar dengan skor tipis 1-1 di Stadion Aji Imbut, Tenggarong.

Lalu, Bhayangkara FC mampu mengalahkan Madura United dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Madura.

Hasil imbang kontra Naga Mekes membuat Persela naik ke peringkat ke sepuluh dengan 39 poin.

Persela memiliki poin sama dengan PSIS Semarang, tetapi skuat asuhan Aji Santoso kalah dalam head to head.

Sementara itu, Bhayangkara FC tembus lima besar klasemen Liga 1 yakni di posisi keempat dengan 46 poin.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)