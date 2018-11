Pesta Diskon 11.11 Sudah Dekat! E-Commerce Ini Berebut Ongkis Gratis Hingga Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Semarak diskon belanja online 11.11 kembali menyapa tahun ini. Gelaran pesta belanja utamanya untuk pelanggan e-commerce dan market place ini akan jadi salah satu perayaan yang ditunggu.

Tak pelak, kehadiran 11.11 ini pun sejalan untuk menyambut Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) di Indonesia yang jatuh setiap 12 Desember. Dimana bertepatan juga dengan musim liburan natal dan tahun baru setiap tahunnya. Berikut Kompas.com rangkum daftar platform e-commerce maupun market place yang menyemarakkan pesta belanja ini.

1. Shopee

Market place yang tersedia di 7 negara termasuk Indonesia ini akan menyemarakkan gelara pesta belanja online 11.11 bertajuk Shopee 11.11 Big Sale yang dilakukan secara serentak di Asia Tenggara dan Taiwan.

“Dari segi sistem, Shopee sudah mempersiapkan festival ini sejak lama untuk mengantisipasi peningkatan trafik. Dari segi total transaksi (Gross Merchandise Value/GVM) kita masih on target (8,2 miliar dollar AS)," ujar Director of Shopee Indonesia Handhika Jahja di Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Selama festival tersebut berlangsung, pengguna Shopee dapat memperoleh fasilitas mulai dari gratis ongkos kirim sampai 11 kali, flash sale senilai Rp 11, sampai hadiah koin Shopee sebanyak 11 miliar.

2. Lazada

Market place yang dapat suntikan dana Alibaba ini mengadakan kampanye 11.11. Lazada ingin mengenalkan dunia digital dan inovasi teknologi kepada para pelaku UKM di Indonesia.

CEO Lazada Indonesia Alessandro Piscini mengatakan, kampanye 11.11 ditujukan bagi konsumen di seluruh Indonesia, sekaligus semua merek serta UKM.

"Penting bagi kami untuk turut membagikan pengetahuan mengenai dunia digital dan inovasi teknologi terbaru untuk para UKM di Lazada dalam memenuhi kebutuhan para pelanggan. Selain itu, kami juga membutuhkan dukungan mereka untuk menyelaraskan misi kami dalam memberikan pengalaman belanja online yang mudah," ujar Alessandro ketika memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (1/10/2018).