SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Indosiar Persib vs PSMS di Liga 1 2018, Link Indosiar & Vidio

Persib Bandung VS PSMS Medan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung, live streaming Indosiar Persib Bandung vs PSMS Medan dalam laga pekan 30 Liga 1 2018 sore ini.

Siaran langsung dan live streaming Persib vs PSMS dapat diakses via Indosiar dan vidio.com.

Link live streaming Indosiar Persib vs PSMS ada di bagian akhir berita.

Baca: VIDEO - Link Live Streaming Indosiar Persib vs PSMS Liga 1 2018, Link Indosiar & Vidio.com

Baca: Hasil Persib vs PSMS di Pekan 30 Liga 1 2018 - Skor 0-0 di Babak Pertama

Dalam Persib Bandung vs PSMS Medan, pelatih kedua tim menyiapkan susunan pemain terbaik.

Laga klasik Persib Bandung vs PSMS Medan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jumat (9/11/2018).

Pertandingan ini disiarkan langsung di Indosiar pukul 15.30 WIB dan bisa disaksikan melalui live streaming di ponsel atau laptop.

Dalam laga Persib Bandung vs PSMS Medan, Mario Gomez memasang Eka Ramdani di lini tengah untuk menggantikan peran Oh In Kyun.

Baca: Live Streaming Persib vs Persebaya via Youtube Persib di Babak 8 Besar Liga 1 U-19 2018

Patrich Wanggai menggantikan peran Jonathan Bauman untuk berduet dengan Ezechiel di lini depan Persib Bandung.

Line up utama Persib Bandung

I Made Wirawan, Ardi Idrus, Bojan Malisic, Victor Igbonefo, Tony Sucipto, Supardi, Eka Ramdani, Hariono, Ghozali Siregar, Ezechiel N Douassel, dan Patrich Wanggai.