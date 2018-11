Sudah Seminggu Menikah, Maia Estianty Masih Saja Dapat Pesan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty dibanjiri ucapan selamat pernikahan dari rekan-rekannya.

Terlihat ia mengunggah foto dirinya sedang diberi kejutan kue bertuliskan ''Congratulations'' pada Kamis (8/11/2018).

''Terimakasih kejutannya, mbakyu @hera susno, Kak @magdahut and @hinychandra.w ... Love you all ... mwah mwah mwah ... #maiaestianty #diarymaia #semakintuasemakinbahagia #happymoments #bff #surprise,'' tulis Maia di akun Instagram @maiaestiantyreal.

Tampak dalam foto tersebut Maia berpose membawa kue bersama rekannya.

Ia juga mengunggah Instastory berupa kiriman bunga dari rekan-rekan lainnya.

Titi DJ dan rekan masa sekolah Maia dari alumni SMP 1 Surabaya Angkatan 91 juga turut memberikan ucapan.

Pada Instastory tersebut Maia mengunggah video kejutan dari rekan usaha kosmetiknya @emkbeautylounge.id dan @emkbeverlyhills_indonesia.

''Mau dikasih surprise tapi gagal. thank you @emkbeautylounge.id dan @emkbeverlyhills_indonesia,'' tulis Maia.

''Happy wedding.. happy wedding.. waduh.. waduh..,'' ucap rekan Maia dalam video tersebut.

Ternyata party popper yang digunakan tidak berfungsi.

Ibu tiga anak ini telah melangsungkan pernikahan dengan Irwan Mussry pada Senin (29/10/2018).

Pernikahan tersebut berlangsung secara tertutup di Masjid Camii, Tokyo, Jepang.

(Tribunnews.com/ Miftah Salis)

