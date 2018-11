Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 12 di RCTI - MNC TV Sabtu Malam Ini, Jelang Man City vs MU

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris Pekan 12 di RCTI & MNC TV mulai Sabtu (10/11/2018) malam ini akan menyajikan dua pertandingan menarik, Chelsea vs Everton dan Crystal Palace vs Tottenham Hotspur.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 12 di RCTI akan menyajikan pertandingan Crystal Palace vs Tottenham Hotspurs yang berlangsung Minggu (10/11/2018) dinihari, seperti dilansir BPost Online dari laman Instagram resmi RCTI.

Pertandingan Crystal Palace vs Tottenham Hotspurs dijadwalkan disiarkan langsung RCTI pada pukul 00.00 WIB.

Sementara MNC TV akan menyiarkan langsung pertandingan Chelsea vs Everton yang berlangsung Minggu (11/11/2018) pukul 21.15 WIB.

Manchester City vs Manchester United (MU) akan menjadi pertandingan menarik pada laga lanjutan liga Inggris akhir pekan ini.

Jadwal Liga Inggris Man City vs Manchester United digelar di Stadion Etihad, Minggu (11/11/2018) pukul 23.30 WIB. Siaran langsung Man City vs Manchester United dapat disaksikan melalui live streaming Bein Sport via aplikasi MAXstream.

Dikutip dari premierleague.com melalui Tribunjogja.com, Head-to-Head Man City vs MU tercatat sudah 42 kali bertemu, Man Utd lebih banyak menang dibanding seterunya.

Man Utd menang 21 kali sedang Man City tercatat menang 13 kali. Man City menang 7 kali dikandang, sisanya saat tandang.

Pertemuan terakhir pada 7 April 2018 di Etihad, Man City kalah dengan skor 2-3 dari Man Utd. Sedangkan pada 10 Desember 2017, giliran Man Utd kalah di Old Trafford dengan skor 1-2.

Akhir pekan nanti, MU bakal menjalani laga berat sebab sebelum tandang ke markas Man City, Manchester United harus menghadapi Juventus di Liga Champions.

Manchester United perlu menyiapkan strategi khusus menghadapi dua laga berat pekan ini. Termasuk strategi memainkan Marcus Rashford sejak awal pertandingan.