Klasemen Liga 1 2018 Pekan 30 Usai Hasil Persebaya vs Bali United 3-0 dan Persija vs PS Tira 0-0

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen liga 1 2018 pekan 30 mengalami perubahan usai hasil Persebaya vs PSM Makassar 3-0, Persija vs PS Tira 0-0, Borneo FC vs PSIS 2-1 dan Persipura vs Bali United 1-0 pada Sabtu (10/11/2018) dihelat.

Persebaya kembali mengalahkan tim papan atas di kandangnya, Stadion Gelora Bung Tomo. Persebaya Surabaya menang 3-0 atas PSM Makassar. Dengan ini, Persebaya berhak naik tiga tingkat ke peringkat kesembilan klasemen Liga 1 2018 dengan 41 poin.

Sementara itu, PSM tetap di posisi puncak klasemen Liga 1 dengan koleksi 53 poin.

Di pertandingan lain, PSIS Semarang kalah tipis 1-2 dari Borneo FC pada laga pekan ke-30 Liga 1 2018. Sempat mencetak satu gol memasuki menit-menit akhir babak kedua, PSIS Semarang tumbang pada laga pekan ke-30 Liga 1 2018 dari Borneo FC. Main di Stadion Segiri, Samarinda, PSIS Semarang mampu mengunci tuan rumah pada babak kedua.

Atas hasil tersebut, Borneo FC naik ke posisi lima dengan torehan 45. Sedangkan PSIS Semarang turun dua peringkat ke posisi 11.

Hasil positif juga diraih tuan rumah lainnya yaitu Persipura Jayapura. Menjamu Bali United, Boaz Solossa berhasil membobol gawang Bali United melalui tendangannya dan membawa Persipura menang 1-0. Atas hasil tersebut, Persipura naik dari posisi 11 ke posisi 8 klasemen Liga 1 sementara. Sedangkan Bali United turun 1 peringkat ke posisi 6.

Di laga Persija Jakarta vs PS Tira, kedua tim harus berbagi poin usai bermain imbang dalam laga yang digelar di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang. Dengan hasil ini Persija berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 49 poin. Sementara itu PS Tira berada di posisi ke-16 dengan raihan 33 poin.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)