Susunan Pemain Indonesia vs Korsel Kejuaraan Dunia Junior 2018, Libas Denmark di Perempatfinal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tampil impresif, Indonesia terus melaju di kejuaraan Dunia Junior bulutangkis atau BWF World Junior Championships 2018 di Kanada setelah menaklukan tim Denmark.

Dilansir dari BolaSport.com, Indonesia bakal menghadapi Korea Selatan dalam Kejuaraan Dunia Junior atau BWF World Junior Championships 2018 yang telah memasuki fase semifinal pada Sabtu (10/11/2018) dini hari WIB.

Datang sebagai unggulan kedua, Indonesia sejauh ini mampu tampil impresif dalam Kejuaraan Dunia Junior 2018 yang berlangsung di Kanada.

Penampilan apik sudah ditunjukkan tim beregu campuran Indonesia sejak tampil dalam penyisihan grup.

Tergabung dalam Grup H bersama dengan Meksiko, Makau, Austria, dan Inggris, Indonesia mampu menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan tanpa sekalipun kehilangan gim.

Tren positif itu berlanjut saat Indonesia berhadapan dengan Denmark pada perempat final BWF World Championship 2018, Kamis (8/11/2018).

Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay dkk sukses melibas Denmark dengan tiga laga langsung dan berhak melaju ke fase semifinal.

Memasuki fase semifinal, Indonesia bakal mendapat ujian pertama sesungguhnya saat menghadapi tim beregu campuran Korea Selatan.

Korea Selatan sendiri datang ke BWF World Championship 2018 di Kanada dengan menyandang status unggulan ke 3/4.

Saat ini, kedua tim pun telah bersiap untuk menghadapi partai semifinal yang sesaat lagi digelar di Markham Pan Am Venue, Kanada.

Berikut susunan pemain yang diturunkan Indonesia dan Korea Selatan dalam semifinal Kejuaraan Dunia Junior 2018:

Ganda Putra: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Tae Yang-shin/Chan Wang

Tunggal Putri: Putri Kusuma Wardani vs Ga Eun-park

Tunggal Putra: Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay vs U Min-jeong

Ganda Putri: Febriana Dwipuji Kusuma/Ribka Sugiartovs Eun Seo-jang/Jung hyun-lee

Ganda Campuran: Rehan Naufal Kusharjanto/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Chan Wang/Na Eun-jeong

Laga antara Indonesia kontra Korea Selatan menurut rencana bakal digelar pada Sabtu (10/11/2018) mulai pukul 04.30 WIB.

Artikel ini telah tayang di BolaSport.com berjudul: Kejuaraan Dunia Junior 2018 - Susunan Pemain Indonesia Saat Hadapi Korea Selatan di Semifinal