Tanggapi Candaan Dani Alves, Pep Guardiola : Saya Jauh Lebih Suka untuk Berhubungan Seks

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pep Guardiola menanggapi pujian bek Paris Saint-Germain (PSG) Dani Alves, terhadapnya.

Manajer Manchester City itu menanggapi pernyataan mantan anak didiknya di FC Barcelona, Dani Alves saat konferensi pers jelang laga Manchester City kontra Manchester United pada Minggu (11/11/2018).

Tanggapan dengan nada bercanda itu disampaikan Pep Guardiola sebagai respons terhadap komentar Dani Alves, yang merasa jika pengalaman dilatih dirinya lebih menyenangkan daripada berhubungan seks.

Dani Alves pernah dilatih Pep Guardiola di Barcelona pada periode 2008-2012.

"Saya jauh lebih suka untuk berhubungan seks," kata Guardiola dengan bercanda, dilansir BolaSport.com dari laman The Telegraph.

Kesuksesan Pep Guardiola mengantarkan Barcelona juara Liga Champions pada 2009 dan 2011 diabadikan dalam film dokumentar berjudul "Take the Ball, Pass the Ball".

Zlatan Ibrahimovic (kiri), Pep Guardiola dan Jose Mourinho bertemu di babak semifinal Liga Champions 2009-2010 antara Barcelona kontra Inter Milan. (SKYSPORTS)

Alves mengaku kagum terhadap Guardiola terutama ketika Blaugrana mampu secara dramatis menyingkirkan Chelsea pada semifinal Liga Champions musim 2008-2009.

"Momentum seperti itu bisa terjadi hanya karena kami semua mencintai sepak bola. Satu-satunya hal yang mampu mengalahkannya adalah seks," ucap Alves.

Di sisi lain, meski sukses meraih 14 trofi saat membesut Barca, Guardiola menganggap bahwa tak semua pemain senang terhadapnya.

Semisal Zlatan Ibrahimovic yang cuma semusim di sana yakni pada 2009-2010, sebelum hengkang ke AC Milan satu musim berselang.

Pemain Barcelona, Dani Alves (kiri), melakukan selebrasi usai membobol gawang Villanovense pada laga Copa del Rey di Stadion Camp Nou, Rabu (2/12/2015) waktu setempat. (banjarmasinpost.co.id/Getty Images)

"Saya melihat ada daftar besar siapa saja yang amat mencintai saya seperti Dani Alves. Namun, ada juga sisi lain dari Swedia dan beberapa tempat lain yang tidak begitu menyukai saya," ujar pelatih berkepala plontos ini.

"Hal itu wajar terjadi ketika pemain tidak bermain secara reguler, mereka memang bukan fan besar saya. Kami mencoba untuk meyakinkan mereka, kadang berhasil kadang juga tidak," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Bolasport.com dengan judul Pep Guardiola: Saya Lebih Suka Berhubungan Seks jika Jadi Dani Alves