VIDEO - Link Live Streaming Indosiar & Jadwal Persebaya vs PSM Makassar di Liga 1 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video link live streaming Indosiar antara Persebaya Surabaya vs PSM Makassar. Laga Persebaya Surabaya vs PSM Makassar akan dimulai pada Sabtu (10/11/2018) pukul 18.30 Wib.

Siaran langsung Persebaya Surabaya vs PSM Makassar atau via live streaming Indosiar. Persebaya Surabaya vs PSM Makassar di lanjutan Liga 1 2018 pekan 30 dapat disaksikan (Live) Indosiar atau live streaming vidio.com di tautan berikut :

Live Streaming Indosiar Persebaya Surabaya Vs PSM Makassar

Live Streaming Indosiar Persebaya Surabaya Vs PSM Makassar

Persebaya Surabaya vs PSM Makassar, Pelatih Persebaya, Djadjang Nurdjaman, berharap para pilar Bajul Ijo di laga ini bisa termotivasi dari semangat Hari Pahlawan.

Bermain di Hari Pahlawan di kota yang dikenal sebagai Kota Pahlawan, diyakini Djanur akan memovitasi pemain dalam menjalani pertandingan.

Baca: Hasil PSIS Semarang Vs Borneo FC Liga 1 2018 - PSIS Sudah 2 Kali Kebobolan di Babak Pertama

Baca: Hasil Babak Pertama Persija Vs PS Tira - Berhasil Matikan Marko Simic, Gol Kacamata

Baca: Hasil Akhir Persipura vs Bali United: Boaz Solossa Buat Keunggulan Persipura 1-0

"Hari Pahlawan akan menjadi tambahan motivasi buat pemain, saya yakin itu. Kami harus kerja keras seperti halnya yang ditunjukan oleh para pahlawan kita," kata Djadjang.

Apalagi menjalani laga ini, komposisi pemain seperti saat bisa taklukkan Persija bisa tampil semua, sehingga pelatih yang akrab disapa Djanur ini merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Bahkan striker asing Persebaya, David da Silva sudah mulai mengikuti latihan setelah selama lima laga absen.

"Alhamdulillah semua pemain yang kemarin diturunkan bisa bermain. David kemarin juga sudah mulai ikut berlatih, tapi akan terus saya pantau bisa dimainkan atau tidak," ujar Djanur.