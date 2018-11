Eden Hazard Sukses Jaga Kondisi Tubuh dengan Yoga, Semengatnya Naik Setelah Gabung Chelsea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyerang Chelsea, Eden Hazard, mengakui melakukan yoga sejak bergabung dengan tim yang bermarkas di Stadion Stamford Bridge London, itu.

Olahraga itu rutin dia lakukan untuk menjaga kebugaran dak kondisi tubuhnya.

Eden Hazard memang selalu menjaga kebugaran tubuhnya. Apalagi, saat ini dia tak lagi muda dan mulai merasakan dampak penurunan kebugaran setelah lebih dari 10 tahun berkarier sebagai pesepak bola profesional.

"Saya sudah mulai merasa rusak dan robek, saya sudah menjadi pemain sepak bola profesional selama lebih dari 10 tahun dan sekarang saya sudah 27 tahun. Makin menua," kata Eden Hazard dilansir dari Four Four Two.

"Jadi saya harus menjaga keadaan dan kebugaran tubuh saya. Saya sudah melakukan yoga sejak datang ke Chelsea," ujarnya menambahkan.

Hazard mengaku tidak senang selalu menjadi target pemain lawan untuk dilanggar. Namun, selama pelanggaraan itu menguntungkan timnya, dia akan terus berusaha.

"Saya tidak suka jadi target pemain lawan, tapi itu adalah sepak bola. Wasit mencoba melakukan pekerjaannya, begitu juga saya. Saya rasa ketika saya dijatuhkan saya mendapatkan tendangan bebas, jadi setiap tendangan bebas akan menambah kesempatan Chelsea mencetak gol lagi," katanya menjelaskan.

Saat ini, Hazard sedang menjalani perawatan guna menghadapi laga selanjutnya di Liga Inggris melawan Everton, Sabtu (11/11/2018) malam. Dia hanya bermain selama 60 menit saat Chelsea bertandang ke markas BATE Borisov pada ajang Liga Europa, Kamis (8/11/2018) atau Jumat (9/11/2018) dini hari WIB.

"Saat ini, saya sedang menjalani perawatan. Kami memiliki banyak physios di Chelsea," ujar pemain berdarah Belgia ini.

Pada laga melawan Borisov, Hazard bermain hanya 60 menit dan digantikan Willian. Chelsea berhasil menang dengan skor 1-0 melalui gol yang dicetak Olivier Giroud pada menit ke-52.

