Hujan Tak Menyurutkan Semangat Para Pegowes ini Menyemarakkan Hari Pahlawan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARNASIN - Beragam busana unik bertema pahlawan dan pejuang dari para peserta menghiasi kegiatan gowes bersama bertema Gowes Untukmu Pahlawanku Semangat Pahlawan di Dadaku, Minggu (11/11/2018) pagi.

Meski menggunakan sepeda namun busana yang dikenakan tidak menyulitkan para peserta untuk mengayuh pedalnya saat bendera start dikibaskan Sekretaris Daerah Kalsel, Abdul Haris Makkie di depan Kantor Pusat Bank Kalsel.

Dalam kegiatan yang digelar DHD 45 bersama Bank Kalsel itu ada sekitar 1.000 lebih pegowes yang ikut ambil bagian.

Setelah dilepas Sekda mereka langsung meluncur ke jalan di kawasan Lambung Mangkurat menuju Jembatan Merdeka kemudian melintasi kawasan Veteran menuju jalan Pangeran Hidayatullah.

Peserta kemudian melewati jalan Sultan Adam menuju kawasan Jalan utama Hasan Basri.

Namun saat melintas dikawasan S Parman hujan lebat mengguyur.

Sebagian peserta ada yang melewatinya sebagian lagi memilih berteduh.

Rute selanjutnya menuju Kantor Wali Kota Banjarmasin dan kembali ke kantor pusat Bank Kalsel.

Hadir juga dalam kegiatan bersepeda santai itu, Plt Direktur Utama Bank Kalsel, Gusti Agus Permana, Danrem, Danlanal dan dari pengurus besar DHD 45 Kalael.

Abdul Haris Makkie mengatakan kegiatan bersepeda kini banyak digandrungi masyarakat selain murah juga menyehatkan.

"Apalagi ini bertepatan dengan hari pahlawan makanya sangat pas untuk membangkitkan semangat juang untuk mengisi kemerdekaan, makanya ayo terus bergerak bergerak dan bergerak," kata dia.

Selain pembagian hadiah acara juga dilakukan pemberian penghargaan kepada the best costumer dan the best sepeda pilihan.

Banjarmasinpost.co.id/Khairil rahim