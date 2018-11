Jadwal Liverpool vs Fulham Live beIN Sports 1 di Liga Inggris Pekan 12 Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liverpool vs Fulham tersaji di Anfield pada matchweek 12 Liga Inggris 2018/2019, Minggu (11/11/2018).

Laga Liverpool vs Fulham akan disiarkan langsung dan live streaming beIN Sports 1 mulai pukul 19.00 WIB.

Sedangkan live streaming Liverpool vs Fulham dapat diakses via link beinsports.com (berbayar). Bisa juga diakses via Maxstream Telkomsel.

Bagi Liverpool, kemenangan adalah target mutlak.

Pekan lalu, Liverpool gagal menang di kandang Arsenal. Unggul lewat gol James Milner di menit 61, The Reds harus puas dengan satu poin setelah tuan rumah menyamakan kedudukan lewat gol Alexandre Lacazette pada menit 82.

Liverpool kemudian main buruk di Liga Champions dan ditekuk tuan rumah Red Star Belgrade dua gol tanpa balas.

Kali ini, melawan Fulham di kandang sendiri, tak ada opsi bagi Liverpool selain kemenangan.

Sang manajer Jurgen Klopp bakal melakukan beberapa perubahan dari laga sebelumnya demi menjamin kemenangan.

Salah satunya adalah mengembalikan Xherdan Shaqiri, yang tak dibawa saat melawan Red Star, ke starting XI timnya.

Shaqiri bakal bahu-membahu bersama Roberto Firmino dan Sadio Mane untuk men-support Mohamed Salah di lini serang.