Jadwal Siaran Langsung RCTI Timnas Indonesia Vs Timor Leste Piala AFF 2018, Menang Harga mati

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung RCTI Timnas Indonesia versus Timor Leste jadi lawan selanjutnya di Piala AFF 2018 usai tumbang di tangan timnas Singapura.

Sesuai jadwal Piala AFF 2018 timnas Indonesia kontra Timor Leste di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa (13/11/2018) yang disiarkan langsung RCTI.

Jadwal timnas Indonesia versus Timor Leste disiarkan secara langsung oleh televisi nasional RCTI pada pukul 19.00 WIB.

Matchday kedua Grup B ini menjadi laga krusial bagi timnas Indonesia. Pasalnya, skuat Garuda membutuhkan poin penuh demi tetap menjaga asa lolos ke babak semifinal.

Sebelumnya, timnas Indonesia harus tumbang pada laga perdana Grup B melawan Singapura. Bermain di Stadion Nasional, Kallang, Singapura, Kamis (9/11/2018), skuat Garuda harus tumbang.

Anak asuh Bima Sakti terpaksa kalah dengan skor tipis 0-1 dari tim tuan rumah.

Satu-satunya gol tunggal The Lions diciptakan oleh sang kapten, Harris Harun (37').



Tak heran jika kemenangan pada laga kontra Timor Leste menjadi harga mati bagi skuat Garuda untuk mendongkrak posisi di tangga klasemen Piala AFF 2018.

Saat ini, Indonesia berada di atas juru kunci klasemen Piala AFF2018, Timor Leste tanpa satu poin pun.

Yang jelas, Indonesia mesti memetik kemenangan di sisa laga Grup B Piala AFF 2018 guna menembus babak semifinal.

Berikut jadwal timnas Indonesia di Piala AFF 2018:

9 November 2018 Singapore Vs Indonesia (1-0) (National Stadium, Kallang)

9 November 2018 Timor Leste Vs Thailand (Rajamangala Stadium, Bangkok)

13 November 2018 Indonesia Vs Timor Leste (Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta)

13 November 2018 Philippines Vs Singapore (Panaad Stadium, Bacolod)

17 November 2018 Timor Leste Vs Philippines (Kuala Lumpur Stadium, Malaysia)

17 November 2018 Thailand Vs Indonesia (Rajamangala Stadium, Bangkok)

21 November 2018 Philippines Vs Thailand (Panaad Stadium, Bacolod)

21 November 2018 Singapore Vs Timor-Leste (National Stadium, Kallang)

25 November 2018 Thailand Vs Singapore (Rajamangala Stadium, Bangkok)

25 November 2018 Indonesia Vs Philippines (Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta) (bolasport)