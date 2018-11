Jadwal Sisa Liga Inggris Pekan 12, Man City vs Man United & Liverpool vs Fulham

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tottenham Hotspur mantap di posisi empat besar klasemen Premier League - kasta teratas Liga Inggris - seusai meraih hasil positif pada pertandingan pekan ke-12.

Bertandang ke Stadion Selhurst Park, Tottenham Hotspur menang tipis 1-0 atas Crystal Palace, Sabtu (10/11/2018) malam. Gol tunggal kemenangan tim tamu dicetak oleh Juan Foyth pada menit ke-66.

Dengan kemenangan ini, Tottenham mantap di posisi empat besar. Mereka mengoleksi 27 poin, menyamai Chelsea dan Liverpool, dari 12 laga.

Anak-anak asuhan Mauricio Pochettino unggul empat angka atas Arsenal yang baru akan bertanding pada Minggu malam. Adapun posisi puncak klasemen dihuni Manchester City dengan 29 poin.

Sejumlah tim besar baru akan melakoni pertandingan pekan ke-12 pada Minggu malam. Salah satu laga yang paling dinanti adalah Manchester City vs Manchester United.

Hasil Liga Inggris, pekan ke-12 Premier League, Sabtu (10/11/2018):

Cardiff City 2-1 Brighton & Hove Albion (Calum Paterson 28', Sol Bamba 90'; Lewis Dunk 6')

Huddersfield Town 1-1 West Ham United (Alex Pritchard 6'; Felipe Anderson 74')

Leicester City 0-0 Burnley

Southampton 1-1 Watford (Manuel Gabbiadini 20'; Jose Holebas 82')

Newcastle United 2-1 Bournemouth (Salomon Rondon 7', 40'; Jefferson Lerma 45')

Crystal Palace 0-1 Tottenham Hotspur (Juan Foyth 66')

Jadwal sisa pekan ke-12 Premier League, Minggu (11/11/2018):

Liverpool vs Fulham (19.00 WIB)

Chelsea vs Everton (21.15 WIB)

Arsenal vs Wolverhampton Wanderers (23.30 WIB)

Manchester City vs Manchester United (23.30 WIB)

