Live beIN Sports1! Live Streaming Liverpool vs Fulham di Liga Inggris, Bisa Ditonton dengan Cara Ini

Liverpool vs Fulham di Liga Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung beIN Sports 1 Liverpool vs Fulham di Liga Inggris pekan 12 malam ini, Minggu (11/11/2018) pukul 19.00 Wib.

Laga Liverpool vs Fulham disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Liverpool vs Fulham juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) di link ini (KLIK).

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Liverpool vs Fulham via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, menargetkan timnya kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Fulham di Stadion Anfield, Minggu (11/11/2018).

Baca: Live MNC TV! Live Streaming Chelsea vs Everton di Liga Inggris Dapat Ditonton dengan Cara Ini

Baca: Jadwal Liverpool vs Fulham Live beIN Sports 1 di Liga Inggris Pekan 12 Malam Ini

Keinginan Juergen Klopp mengembalikan Liverpool ke jalur kemenangan tidak lepas dari hasil negatif dalam dua laga terakhir.

Ya, setelah ditahan imbang Arsenal 1-1 pada laga pekan ke-11 Liga Inggris pekan lalu, tim berjulukan The Reds malah mengalami kekalahan di Liga Champions.

Mohamed Salah dkk takluk 0-2 ketika menyambangi markas FK Crvena Zvezda pada partai penyisihan Grup C.

Dua hasil itu membuat Klopp mulai mendapatkan kritikan meski faktanya Liverpool belum tersentuh kakalahan musim ini di Premier League.

Menanggapi hasil kurang memuaskan yang diraih oleh timnya, Juergen Klopp mengharapkan sebuah reaksi dari anak asuhnya.

"Kami tidak ingin mengalami kekalahan, tetapi jika itu terjadi, Anda harus selalu menunjukkan reaksi," kata Klopp seperti dikutip dari FourFourTwo melalui BolaSport.com.