Live Streaming Barcelona vs Real Betis Liga Spanyol Bisa Ditonton Pakai Cara Ini, Live beIN Sports 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video- Siaran langsung dan live streaming beIN Sports 2 Barcelona vs Real Betis di Liga Spanyol pekan 12 tersaji malam ini, Minggu (11/11/2018).

Laga Barcelona vs Real Betis tersaji mulai pukul 22.15 Wib. Live Streaming Barcelona vs Real Betis juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar), klik DISINI

Live streaming Barcelona vs Real Betis juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports, klik DISINI

Laga Barcelona vs Real Betis juga bisa ditonton secara tunda melalui live streaming SCTV atau vidio.com pada Senin (12/11/2018) pukul 00.00 Wib.

Jelang Barcelona vs Real Betis, Pelatih FC Barcelona, Ernesto Valverde, mengonfirmasi bahwa sang kiper, Marc-Andre ter Stegen, sudah memungkinkan untuk kembali bermain.

Valverde mengisyaratkan Ter Stegen berpotensi menjadi tumpuan Barcelona di bawah mistar gawang saat melawan Real Betis.

Laga lanjutan Liga Spanyol itu akan berlangsung di Stadion Camp Nou, Minggu (11/11/2018) malam WIB.

Dilansir dari Fourfourtwo.com melalui Bolasport.com, kiper berusia 26 tahun ini mengalami masalah minor di bagian bahu dalam beberapa pekan terakhir.

Meski sudah bisa kembali merumput, sebelumnya Ter Stegen telah dipastikan absen membela timnas Jerman di pertandingan internasional bulan ini melawan Rusia dan Belanda.

Valverde menyatakan keputusan tersebut memang sudah diambil bersama antara pihak Barcelona dan timnas Jerman, saat Ter Stegen masih mengalami masalah bahu.

