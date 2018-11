LIVE STREAMING Celta Vigo vs Real Madrid Liga Spanyol - Link Live Streaming SCTV & Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Celta Vigo vs Real Madrid di Pekan 12 Liga Spanyol 2018/2019, Senin (12/11/2018) dini hari WIB.

Live streaming SCTV Celta Vigo vs Real Madrid juga dapat diakses via vidio.com mulai pukul 02:45 WIB.

Link live streaming Celta Vigo vs Real Madrid via SCTV dan Vidio.com dapat diakses melalui tautan di akhir berita.

Setelah dibantai Barcelona di El Clasico, Madrid memecat Julen Lopetegui dan mengangkat Santiago Solari sebagai pelatih pengganti sementara.

Di tangan Solari, Madrid menemukan kembali bentuk terbaiknya.

Bersama Solari, Madrid berturut-turut menang 4-0 vs Melilla di Copa del Rey, 2-0 vs Real Valladolid di La Liga dan 5-0 vs Viktoria Plzen di Liga Champions tengah pekan kemarin.

Sementara itu, Celta akan meladeni Madrid dengan bermodal kurang bagus.

Lago Aspas cs hanya mampu menang sekali dalam delapan laga terakhirnya di La Liga.

Celta bahkan tak bisa menang dalam delapan pertemuan terakhir mereka melawan Madrid di La Liga.

PERKIRAAN SUSUNAN PEMAIN