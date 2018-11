LIVE STREAMING TV One Persita vs Persiraja di 8 Besar Liga 2 2018 - Link Live Streaming TVOne

Persita Tangerang vs Persiraja

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming TVOne Persita Tangerang vs Persiraja Banda Aceh pada matchday ke empat Grup B babak delapan besar Liga 2 2018, di Stadion Singaperbangsa, Karawang, Jawa Barat, Minggu (11/11/2018).

Dijadwalkan, siaran langsung dan live streaming TV One Persita vs Persiraja kick off pukul 15.30 WIB.

Link TVOne laga Persija vs Persija dapat diakses pada bagian akhir berita ini.

Hingga matchday ketiga, Persita menempati posisi tiga klasemen sementara Grup B dengan 4 poin, tertinggal dua poin atas Persiraja Banda Aceh yang kokoh di puncak.

Baca: VIDEO - Link Live Streaming Indosiar Arema FC vs Perseru Liga 1 2018, Ini 2 Link Indosiar

Di posisi kedua PSS Sleman dengan poin empat, dan Madura FC di dasar klasemen dengan poin tiga.

Dari perolehan poin tersebut, empat tim penghuni Grup B masih memiliki peluang yang hampir sama untuk lolos semifinal Liga 2 musim ini.

Tiga laga sisa pun menjadi sangat krusial bagi tiap tim.

Persita yang kali ini bertindak sebagai tuan rumah pun dipastikan bermain habis-habisan untuk memetik kemenangan.

Baca: Jadwal Live RCTI Liga Inggris Malam Ini - Manchester City vs Manchester United, Derbi Panas Pekan 12

Klasemen Grup A & B Babak 8 Besar Liga 2 2018:

Jika Persita mampu memenangkan laga ini, maka mereka berhak atas puncak klasemen sementara.