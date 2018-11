Mau Liburan ke Dubai Tapi Bermasalah dengan Keuangan, Perhatikan 5 Tips Ini!

Down Town, Dubai.

BANJARMASINPOST.CO.ID – Mau liburan ke Dubai, namun uang pas-pasan. Jangan khawatir, Anda masih bisa menikmati Dubai dengan budget liburan yang terjangkau atau liburan hemat.

Sebagai destinasi liburan yang dipilih, hal utama yang akan ada di benak Anda bisa jadi kota penuh bangunan futuristik, restoran, hingga butik mewah.

Berikut ini ada beberapa tips perjalanan liburan di Dubai dengan budget terjangkau:

1. Memilih Tempat Menginap

Ada beberapa area yang menawarkan penginapan dengan harga terjangkau. Antara lain area Al Mankhool, Bur Dubai, Deira atau Al Barsha.

Anda juga bisa tinggal di daerah yang lebih ramai di kawasan kota, seperti di Courtyard by Marriot, Centro by Rotana, Ibis by Accor Hotels, dan Starwood’s Aloft. Adapula brand lokal seperti Zaabeel House dari Jumeirah Group dan Rove Hotels milik Emaar Hospitality Group.

2. Tempat yang Bisa Dikunjungi



Wisatawan berfoto di depan Dubai Museum, Dubai.(KOMPAS.com / WAHYU ADITYO PRODJO)

Salah satu tempat bersejarah di Kota Dubai yang bisa dikunjungi adalah Old Dubai. Di sana pengunjung dapat melihat bagaimana kehidupan di Dubai pada zaman perdagangan.

Pengunjung cukup membayar sebesar Rp 12.000 untuk masuk ke Dubai Museum dan membayar Rp 4.000 untuk menyebrangi Creek menggunakan abra.