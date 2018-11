Prediksi Susunan Pemain Man City vs Man United Jelang Live RCTI & Beinsport Liga Inggris Malam ini

Manchester City vs Manchester United Live RCTI Liga Inggris Pekan 12 Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Manchester City vs Manchester United akan mengisi jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 12 di RCTI dan Beinsport 1 pada Minggu (11/11/2018).

Prediksi susunan pemain Manchester City vs Manchester United di Liga Inggris Malam ini bakal berbeda, pasalnya pelatih Manchester City, Pep Guardiola, belum bisa menurunkan Kevin De Bruyne yang masih bergelut dengan cedera.

Posisinya di lini tengah akan diisi trio Fernandinho dan duo Silva, Bernardo dan David.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Manchester City vs Manchester United (Live Streaming Man City vs Man United) via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Manchester City dan Manchester United sedang sama-sama on-fire alias dalam performa apik dan bisa menurunkan line-up terbaik mereka jelang bertemu di Liga Inggris malam ini.

Manchester City akan menjamu Manchester United pada pekan ke-12 Liga Inggris, Minggu (11/11/2018) pukul 23.30 WIB dengan keduanya siap menurunkan line-up terbaik.

Pada laga yang akan dihelat di Stadion Etihad tersebut, kedua tim sama-sama sedang on-fire alias dalam performa terbaik mereka.

Dilansir dari bolasport.com, Manchester City selalu menang dan mencetak enam gol dalam dua laga terakhir mereka di Liga Inggris dan Liga Champions.

Sedangkan Manchester United baru saja mengantongi kemenangan di kandang Juventus pada tengah pekan.

Meski tampil apik di tengah pekan, Gabriel Jesus kemungkinan akan digantikan oleh Sergio Aguero sebagai ujung tombak yang diapit oleh Riyad Mahrez dan Raheem Sterling.