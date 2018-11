5 Fakta Perseteruan Jerinx SID dan Via Vallen, Dari Langgar Hak Cipta Hingga Kata-Kata Tak Pantas

Jerinx SID sentil Via Vallen cover lagu Sunset di Tanah Anarki

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perseteruan antara drummer Superman is Dead (SID) Jerinx SID dengan pedangdut Via Vallen banyak menjadi perbincangan.

Jerinx mulanya memprotes Via Vallen melalui akun Twitter dan Instagram pribadinya menuduh pelanggaran hak cipta hingga menuliskan kata-kata tak pantas.

Via Vallen pun akhirnya angkat bicara dan menanggapi protesan Jerinx melalui akun Instagram pribadinya @viavallen.

Berikut fakta perseteruan antara Jerinx SID dengan Via Vallen.

1. Jerinx SID Sebut Via Vallen Langgar Hak Cipta

Lewat unggahan akun Twitter @JRX_SID, Jumat (9/11/2018), Jerinx mengatakan bahwa Via Vallen tidak pernah meminta izin saat membawakan lagu SID yang berjudul 'Sunset di Tanah Anarki'.

"Ngefans tapi sama sekali ga pernah minta ijin bawain lagu SID. Dan lagu ini pesannya besar. Vallen paham gak apa yg ia nyanyikan? Ini bukan ttg nominal. She's DEGRADING the meaning of the song," tulis Jerinx.

Kemudian, Jerinx juga mengungkapkan alasannya memberikan protes kepada Via Vallen.

2. Via Vallen Menjawab Tudingan Jerinx SID

Setelah Jerinx SID ungkapkan kekecewaanya, Via Vallen mulai menjawab tudingan tersebut.