Ini Permohonan Maaf Via Vallen pada Jerinx SID soal Cover Lagu Sunset di Tanah Anarkis

Via Vallen menyanyikan lagi Meraih Bintang di pembukaan Asian Games 2018, Sabtu (18/8/2018)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kemarin, Minggu (11/11/2018) Via Vallen mendapatkan 'sentilan' dari Jerinx drummer Superman is Dead (SID) karena mengcover lagu mereka dan menurutnya Via telah merusak 'ruh' dari lagu aslinya.

Menanggapi hal tersebut, Via Vallen akhirnya meminta maaf pada Jerinx SID di Instagramnya sehari kemudian.

Via Vallen membuat klarifikasi cukup panjang dengan menyertakan foto-foto berisi tulisan dan tangkapan layar 'tuduhan' Jerinx SID kepadanya, Senin (12/11/2018).

Pada keterangan foto-foto tersebut, Via mempertanyakan kenapa yang ditegur Jerinx SID hanya dirinya.

Untuk memperkuat pernyataannya tersebut, Via Vallen menyertakan tangkapan layar dari Youtube, penyanyi lain yang menyanyikan lagu Sunset di Tanah Anarki.

'Kenapa harus saya ( SAJA ) ??? Semoga klarifikasi dari saya ini sedikit bisa meluruskan beberapa hal yang sudah dianggap salah

Mohon digeser sampe tuntas agar tidak ada kesalahpahaman ????????," tulisnya.

Ada beberapa poin yang di bahas Via Vallen atas tuduhan Jerinx kepadanya.

Pertama, Via Vallen memohon maaf kepada Jerinx SID yang merasa tak berkenan lagu milik Superman is Dead dinyanyikan Via dengan genre dangdut yang dinilai telah merusak ruh lagu.

Via melanjutkan dia tak berniat untuk merusak lagu siapapun yang dinyanyikan ulang olehnya.

Selanjutnya, Via membantah jika dirinya telah memperoleh uang dengan cara mengomersilkan lagu tersebut dalam bentuk VCD atau DVD.