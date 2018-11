Live K-Vision! Link Live Streaming Malaysia vs Laos di Grup A Piala AFF 2018 via Streaming TSB3

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Timnas Malaysia vs Laos di Grup A Piala AFF 2018, Senin (12/11/2018).

Pertandingan Timnas Malaysia vs Laos akan disiarkan langsung dan live streaming Total Sports Blast 3 (TSB3) via K-vision.

Link live streaming TSB3 (K-Vision) Timnas Malaysia vs Laos dapat diakses via vidio.com (berbayar). Jalannya laga juga bisa diakses via Fox Sports asia dan Twitter. Link Malaysia vs Laos ada di akhir berita.

Stadion Nasional Bukit Jalil di Kuala Lumpur akan menjadi kandang timnas Malaysia pada laga kedua Grup A Piala AFF 2018, Senin (12/11/2018).

Timnas Malaysia menjamu timnas Laos di Stadion Nasional Bukit Jalil untuk partai kedua Grup A Piala AFF 2018 bagi kedua tim.

Menuju laga ini, pelatih timnas Laos asal Singapura, V Sundramoorthy mengingatkan kalau Bukit Jali bersahabat dengannya.

Banyak kenangan manis buat pengendali baru timnas Laos ini di arena kebanggaan Negeri Jiran ini

Di Bukit Jalil, Sundramoorthy menjulang trofi Piala FA Malaysia bersama skuad LionsXII pada 2015.

Anak buahnya kala itu Berjaya secara mengejutkan dengan menumbangkan Kelantan FA dalam final dengan keputusan akhir 3-1.

LionsXII berisi pemain timnas U-23 Singapura plus dan pada musim itu masih ikut berkompetisi di Malaysia.