LIVE STREAMING TVOne Madura FC vs PSS Sleman Liga 2 2018 - Link Live Streaming TV One

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video berikut terkait jadwal Madura FC vs PSS Sleman di babak 8 besar Liga 2 2018 yang tersaji sore ini, Senin (12/11/2018).

Pertandingan Madura FC vs PSS Sleman disiarkan langsung dan live streaming TV One mulai pukul 15.00 WIB dan kick off pukul 15.30 WIB.

Link live streaming TVOne Madura FC vs PSS Sleman dapat diakses pada tautan yang ada di akhir berita.

Laga Madura FC vs PSS Sleman dipastikan ada misi balas dendam dari tuan rumah.

Madura FC berganti menjamu PSS Sleman pada laga lanjutan Grup B babak 8 besar Liga 2 di Stadion Ahmad Yani, Sumenep.

Madura FC tentu akan bertekad untuk balas dendam atas kekalahan di kandang PSS Sleman pada pekan lalu.

Sedangkan pada PSS Sleman juga tidak akan mau menyerahkan tiga poin dengan mudah untuk Madura FC.

Namun, ambisi tersebut sedikit terkendala, dengan absennya beberapa langganan starting eleven.

Pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro, sengaja tak memboyong lima pilar utama timnya menuju Madura, di antaranya Cristian Gonzales, Amarzukih, Rifal Lastori, Aditya Putra Dewa, serta Ikhwan Ciptady.

Melansir dari Tribunjogja.com, tidak hanya para pemain inti, PSS Sleman pun dipastikan bermain tanpa dukungan supporter fanatik mereka di dalam stadion.