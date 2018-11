VIDEO - Link Live Streaming TVOne Madura FC vs PSS Sleman Liga 2 2018, Ini Link TV One

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video ini menyajikan informasi jadwal laga Madura FC vs PSS Sleman pada lanjutan Grup B babak 8 besar Liga 2 2018 di Stadion Ahmad Yani, Sumenep, Senin (12/11/2018). Laga ini disiarkan langsung dan live streaming TVOne.

Siaran Langsung TV One Madura FC vs PSS Sleman juga dapat diakses via Usee TV Indihome dan vidio.com.

Link Live Streaming TV One Madura FC vs PSS Sleman di Babak 8 Besar Liga 2 dapat diakses pada bagian akhir berita.

Pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro, sengaja tak memboyong lima pilar utama timnya menuju Madura, di antaranya Cristian Gonzales, Amarzukih, Rifal Lastori, Aditya Putra Dewa, serta Ikhwan Ciptady.

Tidak hanya para pemain inti. PSS Sleman pun dipastikan bermain tanpa dukungan supporter fanatik mereka di dalam stadion.

Hal tersebut buntut sanksi dari Komisi Disiplin PSSI, akibat kericuhan di laga pertama di Stadion Madura FC.

Ya, Seto tak menampik rotasi tersebut memang sengaja ia lakukan demi menghindari risiko cedera.

Ia mengaku tak ingin ambil risiko mengingat PSS Sleman masih memiliki dua laga kandang yang masih sangat menentukan bagi langkah PSS Sleman di babak 8 besar.

"Kami dari tim pelatih memutuskan untuk melakukan sedikit perubahan mengingat jadwal yang mepet, tentu pertimbangannya pemain yang kami bawa adalah yang kondisinya

lebih bugar agar bisa mengantisipasi permainan cepat mereka," kata Seto.

Namun keputusan Seto Nurdiantoro tak mengikutsertakan lima pilar utamanya bukan tanpa risiko.