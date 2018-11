Jadwal Live RCTI Liga Champions Matchday 5 - AS Roma vs Real Madrid & Juventus vs Valencia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champion 2018/2019 Matchday 5 menyajikan sejumlah laga menarik. Di antaranya laga AS Roma vs Real Madrid, Juventus vs Valencia hingga PSG vs Liverpool.

Laga AS Roma vs Real Madrid, Juventus vs Valencia hingga PSG vs Liverpool di Liga Champions itu, ada yang disiarkan langsung dan live streaming RCTI.

Babak penyisihan grup matchday 5 Liga Champions 2018/2019 akan digelar pada 28 dan 29 November 2018.

Sebagian laga Liga Champions disiarkan langsung RCTI, namun lainnya via beIN Sports 1 dan 2.

Sejauh ini, Borussia Dortmund, Liverpool, Barcelona, FC Forto, Bayern Munchen, AS Roma, Manchester City dan Juventus masih menguasai klasemen sementara Liga Champions masing-masing grup.

Pertarungan kian seru karena peluang untuk lolos ke fase berikutnya masih terbuka bagi hampir semua tim.

Jadwal Liga Champions 2018 Matchday 5

Rabu, 28 November 2018

AEK vs Ajax | 00:55 WIB

CSKA Moskow vs Plzen | 00:55 WIB

Bayern Munchen vs Benfica | 03:00 WIB

Lyon vs Man City | 03:00 WIB

Hoffenheim vs Shakhtar Donestk | 03:00 WIB

AS Roma vs Real Madrid | 03:00 WIB

Juventus vs Valencia | 03:00 WIB

Man United vs Young Boys | 03:00 WIB

Kamis, 29 November 2018

Atletico Madrid vs AS Monaco | 00:55 WIB

Lokomotiv Moskow vs Galatsaray | 00:55 WIB

Dortmund vs Club Brugge | 03:00 WIB

Tottenham vs Inter Milan | 03:00 WIB

PSV Eindhoven vs Barcelona | 03:00 WIB

Napoli vs Red Star Belgrade | 03:00 WIB

PSG vs Liverpool | 03:00 WIB (RCTI)

FC Porto vs Schalke | 03:00 WIB

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah