Jadwal Piala AFF 2018 Hari Ini - Siaran Langsung RCTI Timnas Indonesia vs Timor Leste

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala AFF 2018 hari ini menyajikan laga-laga di Grup B, Timnas Indonesia vs Timor Leste dan Timnas Filipina vs Singapura.

Laga Timnas Indonesia vs Timor Leste disiarkan langsung dan live streaming RCTI. Sedangkan laga Timnas Filipina vs Singapura hanya via live twitter Fox Sports Asia.

Baca: VIDEO - Live Streaming RCTI & Jadwal Timnas Indonesia vs Timor Leste, Grup B Piala AFF 2018

Pelatih timnas Indonesia, Bima Sakti memastikan akan terjadi perubahan susunan starting eleven timnya saat berjumpa timnas Timor Leste.

Timnas Indonesia akan menjamu Timor Leste pada laga kedua fase Grup B Piala AFF 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (13/11/2018).

Selain merotasi pemain karena ada beberapa pemain yang akan absen, hal itu juga dilakukan untuk melakukan perubahan pola permainan timnas Indonesia.

Setidaknya ada dua pemain yang sudah dipastikan akan absen yakni Ricky Fajrin yang mendapat cedera serta I Putu Gede yang mendapat kartu merah pada laga perdana melawan timnas Singapura.

Khusus untuk posisi I Putu Gede, Bima Sakti menyebut bahwa Gavin Kwan Adsit menjadi pemain yang paling berpeluang untuk mengisi posisi bek kanan.

"Yang pasti ada rotasi, lihat saja nanti. Putu Gede yang pasti akan digantikan oleh Gavin," kata Bima Sakti kepada wartawan.

"Gavin kan selama ini memang jadi pemain alternatif (mengisi posisi bek kanan)," ujarnya menambahkan.

Pelatih asal Balikpapan itu juga menyebut bahwa semua pemainnya dalam kondisi prima untuk bisa bermain melawan Timor Leste.