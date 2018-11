Jadwal Siaran Langsung (RCTI) Timnas Indonesia vs Thailand di Grup B Piala AFF 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Thailand dalam lanjutan Grup B Piala AFF 2018 pada Sabtu (17/11/2018).

Saksikan Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Thailand di Piala AFF 2018. Sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas tamunya, Timor Leste dengan skor 3-1. Hasil tersebut membuat posisi Indonesia naik dua peringkat di papan klasemen sementara grup B Piala AFF 2018.

Pertandingan timnas Indonesia kontra Timor Leste dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa (13/11/2018).

Tiga gol timnas Indonesia pada laga ini dilesakkan oleh Alfath Fathier pada menit ke-61, tendangan penalti Stefano Lilipaly tujuh menit berselang, serta sundulan Alberto Goncalves (82').

Sementara satu gol dari timnas Timor Leste diciptakan oleh Walter Gama melalui tendangan jarak jauh, ketika babak kedua baru berlangsung tiga menit.

Dilansir dari Bolasport.com, atas hasil ini posisi skuat Garuda naik dua peringkat di papan klasemen sementara grup B Piala AFF 2018.

Indonesia berada di bawah timnas Thailand yang berada di puncak klasemen berkat unggul selisih gol. Timnas Thailand juga memiliki keunggulan karena baru satu kali melakoni laga di Grup B Piala AFF 2018.

Sedangkan timnas Singapura yang kalah dari timnas Filipina dengan skor 0-1 di laga grup B lainnya turun ke posisi keempat.

Adapun Filipina yang juga meraih kemenangan perdananya di Piala AFF 2018 tetap berada di tempat ketiga, kalah selisih gol dari Indonesia.

Situasi ini membuat peta persaingan di grup B akan semakin ketat.

Kendati tengah menjadi runner-up, tetapi posisi Indonesia masih belum ada jaminan aman. Anak-anak asuhan Bima Sakti ini harus dapat meraih kemenangan pada laga-laga selanjutnya untuk mengamankan satu tiket semifinal turnamen dua tahunan ini.

Berikut jadwal timnas Indonesia di Piala AFF 2018:

9 November 2018 Singapore Vs Indonesia, 1-0 (National Stadium, Kallang)

13 November 2018 Indonesia Vs Timor Leste, 3-1 (Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta)

17 November 2018 Thailand Vs Indonesia (Rajamangala Stadium, Bangkok)

25 November 2018 Indonesia Vs Philippines (Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta)

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)