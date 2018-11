Klasemen & Jadwal Liga 1 2018 Pekan 31 - PSM vs Persija, PSIS vs Persib, Persela vs Arema FC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen dan Jadwal Liga 1 2018 pekan 31 akan tersaji dengan sejumlah laga menarik seperti PSM vs Persija, PSIS vs Persib dan Persela vs Arema FC.

Pertandingan Liga 1 2018 Pekan 31 akan dibuka PSM Makassar vs Persija Jakarta yang disiarkan langsung Indosiar. Laga PSM vs Persija juga bisa diakses via live streaming Indosiar, Jumat (16/11/2018).

Selain itu, juga ada laga menarik lainnya seperti PSIS Semarang vs Persib Bandung dan derbi Jatim Persela Lamongan vs Arema FC.

Laga PSIS vs Persib dan Persela vs Arema FC juga akan disiarkan langsung dan live streaming Indosiar.

Baca: VIDEO - Live Streaming RCTI & Jadwal Timnas Indonesia vs Timor Leste, Grup B Piala AFF 2018

Baca: Jadwal Liga Champion Matchday 5 - AS Roma vs Real Madrid, Juventus vs Valencia, PSG vs Liverpool

Baca: Nagita Slavina Disebut Hamil Lagi Oleh Tya Ariestya, Bagaimana Reaksi Raffi Ahmad?

Liga 1 Pekan 31 bisa dimanfaatkan Persib Bandung untuk menggeser Persija Jakarta di papan atas klasemen. Selain itu, ada derbi Kalimantan dan Jawa Timur.

Jadwal Liga 1 2018 pada pekan ke-31 bakal berlangsung selama empat hari berturut-turut dan ada peluang Persib naik posisi plus dua laga tim sesama wilayah, derbi Jawa Timur dan Kalimantan.

Pekan ini akan memulai laga pada 16 November 2018 dan selesai Senin (19/11/2018).

Sesuai jadwal Liga 1, duel PSM Makassar melawan Persija Jakarta menjadi pembuka pekan ke-30 yang di Stadion Andi Matalatta, Makassar, Jumat (16/11/2018) pada pukul 15.30 WIB.

Kemudian disusul derbi Jawa Timur antara Persela Lamongan versus Arema FC di Stadion Surajaya, Kabupaten Lamongan pada pukul 18.30 WIB.

Baca: Jadwal Piala AFF 2018 Hari Ini - Siaran Langsung RCTI Timnas Indonesia vs Timor Leste

Pada hari kedua, tersaji empat pertandingan sekaligus yang dibuka dengan laga antara Perseru Serui menjamu Borneo FC di Stadion Marora, Serui, Sabtu (17/11/2018).

Lalu disusul derbi Kalimantan antara Barito Putera melawan Mitra Kukar di Stadion 17 Mei Banjarmasin pada pukul 15.30 WIB.

Pada hari ketiga, Persib Bandung akan dijamu oleh PSIS Semarang di Stadion Moch Soebroto, Magelang, Minggu (18/11/2018) sore.

Persib berpeluang untuk menggeser Persija jika mampu memenangi pertandingan lawan PSIS.



Namun, itu juga harus didukung pula dengan kemenangan PSM atas Persija pada dua hari sebelumnya.

Duel dua tim juara, Bhayangkara FC melawan Persipura Jayapura menjadi penutup pekan ke-31 Liga 1 2018 pada Senin (19/11/2018).

Berikut jadwal Liga 1 2018 pada pekan ke-31 disajikan secara lengkap oleh PT LIB: