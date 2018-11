Kontes Robot Terbang Indonesia 2018, UGM Juara Hampir Disemua Kategori

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tim Gamaforce Universitas Gadjah Mada ( UGM) menjadi juara umum Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2018 yang digelar Universitas Teknokrat Indonesia, Lampung 5-8 November 2018.

Gelar juara umum disabet UGM dengan keberhasilan tim-timnya berlaga dalam semua kategori lomba. Dalam kompetisi ini UGM mengirimkan 4 tim untuk 4 kategori lomba.

Kepala Subdirektorat Kreativitas Mahasiswa UGM, Suherman menyampaikan tim Gamaforce berhasil meraih juara 1 dalam 3 kategori sekaligus yakni racing plane, technology development, serta vertical take off landing. Berikutnya, meraih penghargaan best design dalam divisi fix wings.

Suherman, seperti dilansir dari laman Kemenristekdikti menyampaikan prestasi yang diraih merupakan hasil dari perjuangan, kekompakan, serta kerja keras tim mahasiswa lintas fakultas tergabung dalam tim Gamaforce UGM.

Selain itu juga tidak lepas dari dukungan dosen pembina yang membimbing dan mendampingi mahasiswa hingga menghasilkan prestasi terbaik sebagai juara umum KRTI 2018.

“Harapannya prestasi ini bisa terus dipertahankan dan terus mendulang prestasi dalam berbagai kejuaraan,” tuturnya.

KRTI 2018 merupakan kompetisi nasional tahunan yang diselenggarakan Kemenristekdikti. Dalam penyelenggaraan kali ini diikuti 84 tim dari 38 perguruan tinggi Indonesia.

