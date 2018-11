Merayakan Malam Tahun Baru di Kindai, Full Entertainment, Live Music hingga Fashion Show

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Tak lama lagi tahun berganti. Apakah kalian sudah punya rencana, mau merayakan tahun baru di mana?

Tidak usah bingung. Best Western Kindai Hotel mempersembahkan Gala Dinner dengan tema MIB Men In Black.

Acaranya full entertainment, ada live music by Softkeys Band, female DJ, modern dance, fashion show, photoboth, games dan hadiah utama satu unit sepeda motor Suzuki Nex II.

Juga dapatkan promo kamar malam tahun baru tersebut mulai dari Rp 1.600.000 nett/malam/kamar dengan berbagai benefit.

Benefitnya, sarapan pagi untuk dua orang di Widai Restaurant (06.00-12.00 Wita). Waktu untuk checkout sampai dengan 14.00 Wita.

Special cookies and welcome drink. Special fruit basket and minibar untuk tipe kamar junior suite.

Baca: Wali Kota Ibnu Sina Belum Bisa Tambah Rusunawa di Kota Banjarmasin Tahun Depan, Ini Alasannya

Kupon undian hadiah utama untuk dua orang. Gratis Suvenir spesial tahun baru. Gratis akses ke kolam renang dan pusat kebugaran. Gratis parkir.

Aldo, Marketing Communication Manager Best Western Kindai Hotel, menyatakan, juga dapatkan diskon menarik.

"Diskon 20 persen untuk reservasi sebelum tanggal 20 Nopember 2018," ujarnya.

Untuk info dan reservasi 087888775588 (Whatsapp), 0511-6775588, fax 0511-6775588 atau datang ke hotel di Jl Ahmad Yani Km4,5 No437 Banjarmasin.

Wherever Life Takes You, Best Western Is There.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)