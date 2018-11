Suzuki Targetkan Marketshare Hingga Akhir Tahun Capai 17 Persen

Regional Manager Mitra Suzuki Kalimantan Selatan, Doddy Sancoko (paling kanan) menyerahkan langsung hadiah kepada pemenang Test Drive All New Ertiga Periode I, Ali Akbar.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejak awal tahun 2018 hingga saat ini pencapaian presentase total penjualan Suzuki di Kalimantan Selatan (Kalsel) berkisar 16 persen.

Dijelaskan Regional Manager Mitra Suzuki Kalsel, Doddy Sancoko pihaknya optimis bisa menutup 2018 dengan capaian marketshare hingga 17 persen.

"Kami optimis bisa meningkatkan satu peraen menjadi 17 persen hingga akhir tahun," ujar Doddy.

Sedangkan tahun lalu, pihaknya mencatatkan capaian marketshare hingga 15 persen. "Tahun ini kami naikkan targetnya hingga dua persen," tuturnya.

Baca: Jadwal Hong Kong Open 2018 Selasa (13/11), Marcus/Kevin, Jonatan Cristie, Ginting, Owi Main

Baca: Sandiaga Uno Dituntut Minta Maaf Usai Langkahi Makam Pendiri NU Jelang Pilpres 2019

Baca: BKN : Kebijakan Baru untuk Tes CPNS 2018 Pasca Peserta Banyak Tak Lolos Passing Grade

Ia menambahkan untuk penjualan andalan di kelas MPV didominasi All New Ertiga, sedangkan pada kelas city car Suzuki Ignis, dan New Baleno masih dominan.

"Tiga mobil tersebut menjadi tren dan mengalami peningkatan hingga akhir tahun," ucapnya.

Baca: Penjelasan Jacksen F Tiago Usai Barito Putera Kalah di Kandang Sriwijaya FC Liga 1 2018

Baca: Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Timor Leste Piala AFF 2018, Gavin Kwan Dimainkan Pelatih

Baca: Reaksi Kubu Prabowo-Sandiaga Uno Atas Sikap Demokrat yang Bebaskan Pilihan Kadernya di Pilpres 2019

Ia melanjutkan sedangkan tulang punggung penjualan Suzuki masih tetap pada pikap, didominasi Futura pick up dan APV pick up.

"Tetapi kami saat ini sudah hampir mencapai angka penjualan 50 persen pada komersil dan 50 persen penumpang," tandasnya.

(banjarmasinpost.co.id/ Muhammad Maulana)