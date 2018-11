Festivaland Bakal Digelar di Lapangan Murjani 16-18 November, Nantikan Kemeriahannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - LA Zone ID berkolaborasi dengan PT Dyandra Promosindo membuat sebuah event bertajuk pameran fashion dan lifestyle bernama Festivaland.

"Festivaland seperti namanya merupakan festival yang bertujuan untuk menjadi wadah yang tepat bagi para pelaku industri fashion dan lifestyle, " ucap Branch manager Dyandra promosindo, Donny farista.



Sebagai tahun perdana, Festivaland 2018 diadakan dibeberapa kota besar Indonesia. Semarang di Hutan Wisata Tinjomoyo, 14-16 September 2018, Purwokerto di GOR Satria, 12-14 Oktober 2018, dan Banjarbaru di Lapangan Murjani 16-18 November 2018.

"Di Banjarbaru dan sekitarnya sambutannya bagus, soldout. Ini surprise 4500 tiket terjual. Target total pengunjung 15 ribuan," katanya.



Sebagai pelengkap, di dalam area pameran akan ada beragam spot foto yang menarik yang sudah disiapkan bagi pengunjung yang hobi selfie untuk menjawab kebutuhan sosial media para pengunjung, juga akan menyajikan berbagai stan kuliner kekinian serta program yang menarik untuk pengunjung.

Target pengunjung anak muda dengan basis usia 17 - 35 tahun, pengunjung pun akan dimanjakan dengan program diskon hingga 60 persen serta tambahan diskon dan gimmick lainnya yang menarik.



Di Kota ketiga Festivaland ini beragam brand lokal dan nasional untuk Clothing dan aksesoris akan menghiasai Festivaland Purwokerto ini, seperti Little Dreamer, MRDZ, Antipop, Blop, Fure, Suber Youth, Khalifah, Beastclub, Sunday Chip, dan masih banyak lagi.



Untuk panggung musik akan dihiasi berbagai performance dari bintang tamu yang kini sedang banyak diperbincangkan seperti Fourtwnty, Rocket Rockers, Killing Me |nside X Joe Tirta, Fiersa Besari, Ari Ilham dan Future Ethnic, AS!, Rockapudidink, Radicta, Higgs, dan kami pun membuka kesempatan bagi para band band lokal untuk unjuk gigi.



Juga mengajak komunitas kreatif ikut serta meramaikan program acara yang berlangsung seperti komunitas Drone, Komunitas Seni, Rubiks, Komunitas Inspirasi, Fotografi, Budaya Lokal, sanggar seni Martapura, dan masih banyak lagi. Selain diramaikan dengan berbagai komunitas, juga terdapat banyak kompetisi seperti mobile legends competition, ootd dan instastory competition serta colouring logo dengan total hadiah jutaan rupiah. (banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)